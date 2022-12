Wetter vor 56 Minuten

Der erste Schnee ist da! Jetzt kommt der Winter im Südwesten

Jetzt kommt der Winter: Am Wochenende soll es bis zu vier Zentimeter Neuschnee geben. Wen es in die Berge zieht, sollte vorsichtig sein: In Österreich wird vor teils erheblicher Lawinengefahr gewarnt.