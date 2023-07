Hotelbetten und Zimmer mit der immer gleichen Einrichtung mögen zweckmäßig sein, von einem Erlebnis kann man allerdings nicht sprechen. Wer mehr als nur einen Platz zum Schlafen sucht, für den sind die folgenden Unterkünfte die richtige Wahl. Hier sind Angebote in der Region, die das besondere Etwas versprechen.

Schweiz So bewerten Mitarbeiter grenznahe Unternehmen in der Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Rund um den Bodensee

Auf den Campingplätzen in Konstanz gibt es ungewöhnliche Herbergen für den Urlaub am Bodensee. Dazu gehören etwa silberne Oldtimer Caravans, ausgebaut mit Terrasse und Sonnensegel. Wer es stabiler mag, findet auch in Schlaffässern und Bauwagen ein Bett. Welche Campingplätze am Bodensee das anbieten.

Dieses Fass erinnert an die Unterkünfte vor rund 600 Jahren während des Konstanzer Konzils. | Bild: Greta Seeburger

Unter freiem Himmel und doch geschützt schlafen? Wer Nachts die Sterne betrachten will, sucht sich am besten einen Platz in einem Bubble-Hotel, zum Beispiel im Schweizer Kanton Thurgau. Die durchsichtigen Blasen ermöglichen einen freien Blick auf den Nachthimmel. Mehr Platz als im Zelt und mehr Privatsphäre als im Hotelzimmer gibt es mit Tiny-Houses. Wo diese Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden.

Schlafen unter freiem Himmel und doch geschützt: Das bieten die Bubble-Hotels im Kanton Thurgau, hier ein Foto vom Feierlenhof Altnau. | Bild: Sylvia Michel

Wer lieber fürstlich übernachtet, der kann sich diesen Wunsch mit einer Villa direkt am Seeufer in Langenargen erfüllen. Näher ans Wasser geht es nur, wenn man die Nacht direkt auf dem See verbringt. Das macht ein Yacht-Hotel in Lindau möglich. Kurioser wird es in einem echten Schloss oder in einer ehemaligen Spielothek.

In Langenargen kann die Villa Lindenhof mit direktem Seezugang gemietet werden. | Bild: Annette Pfleiderer

Schwarzwald

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gibt es im Schwarzwald reichlich. Andere Übernachtungsmöglichkeiten würde man hier aber nicht vermuten. Es gibt sie aber: Ein Campingplatz in Triberg bietet unterschiedlich gestaltete Wohnwagen an, darunter ein U-Boot.

Bei der Übernachtungsmöglichkeit Uboot im Triberger Indoor-Campingplatz können die Gäste nachts in eine Traumwelt abtauchen. | Bild: Markus Schwer

Für Architekturfans dürfte das Würfelförmige Haus Monolith in Schonach interessant sein. Und auch im Schwarzwald kann man in durchsichtigen Zelten den Sternenhimmel genießen.

Hochrhein

Entdecker und Naturfreunde kommen am Hochrhein auch bei der Wahl ihres Schlafplatzes auf ihre Kosten. Eine besondere Naturerfahrung gibt es in Bad Säckingen, hier können Abenteuerlustige in Baumzelten übernachten – Naturgeräusche und Vogelgezwitscher am Morgen inklusive.

Schlafen im Baumzelt in Bad Säckingen – das ist ein besonderes Abenteuer mitten in der Natur. | Bild: Thomas Schwinlin

Am Schluchsee kann man dagegen in einer Gondel übernachten, die vor einigen Jahren noch ihren Dienst in einem französischen Skigebiet geleistet hat. Abenteuerlich wird es auch in einem stillgelegten Erzbergsilo, das Übernachtungsgäste beziehen können.