Hannah Everett und ihr Freund gönnten sich ein außergewöhnliches Erlebnis. Das Paar aus Zürich schlief unter freiem Himmel, ohne nass zu werden. Sie wurden mit den ersten Sonnenstrahlen von einem Pfau geweckt. Sie verbrachten die Nacht draußen und lagen doch in einem bequemen Bett. Kurz: Hannah Everett und ihr Freund schliefen eine Nacht im Bubble-Hotel im Schweizer Kanton Thurgau.

Die 22-jährige Studentin Hannah Everett aus Zürich empfindet die Nacht im Bubble-Hotel auf dem Feierlenhof als außergewöhnliches Erlebnis. | Bild: Hannah Everett

Im Bubble-Hotel mit Blick auf den Bodensee – wie war‘s?

Die durchsichtigen Blasen (Bubbles) stellt Thurgau Tourismus an mehreren Stellen bereit; eine davon steht auf dem Feierlenhof in Altnau. Die Gäste schlafen mitten in Obstplantagen, mit Blick auf den Bodensee und in den Himmel. Wer Wetterglück hat, sieht nachts die Sterne. „Das war richtig schön, sowas hatten wir vorher noch nie erlebt“, sagt die 22-jährige Studentin begeistert.

So schön ist der Blick durch das Bubble-Hotel auf dem Feierlenhof in Altnau auf Obstplantagen und Bodensee! | Bild: Hannah Everett

Sie und ihr Freund erwischten eine Nacht, in der es ausnahmsweise nicht regnete. „Es war mit zwölf Grad Celsius zwar kalt, aber jeder hat in der Bubble zwei Decken“, sagt Hannah Everett und ergänzt schmunzelnd: „Außerdem ist man ja zu zweit.“ Am nächsten Morgen wärmten die Sonnenstrahlen ihr durchsichtiges Zuhause schnell. Und als der Frühstückshunger sich regte, konnten die beiden sich am Kühlschrank bedienen, der neben der Blase stand.

Die Bubble-Hotels Im Schweizer Kanton Thurgau gibt es die Bubble-Hotels seit 2017. „Sie sind der absolute Renner und erreichen jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit nahezu eine Auslastung von 100 Prozent“, sagt Miriam Fischer von Thurgau Tourismus. Bubble-Hotels stehen im Thurgau auf dem Feierlenhof in Altnau, bei der Kartause Ittingen und auf dem Hof Hagschnurer in Hüttwilen. Buchbar sind sie von Ende März bis Ende Oktober. Thurgau Tourismus bietet weitere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten an wie Schlafen unter dem Apfelbaum, im Standkorb oder im Schwebebett. Weitere Informationen: https://himmelbett.cloud/de/bubble- hotel.html

„Ich empfehle das Bubble-Hotel unbedingt weiter“, sagt Hannah Everett. „Es ist überraschend groß, ich hätte es mir kleiner vorgestellt.“ Gut findet sie auch, dass die Gäste kostenlos ein E-Bike ausleihen können: „Damit waren wir schnell am See.“

Schlafen unter freiem Himmel und doch geschützt: Das bieten die Bubble-Hotels im Kanton Thurgau, hier ein Foto vom Feierlenhof Altnau. Wer eine klare Nacht erwischt, sieht den Sternenhimmel. | Bild: Sylvia Michel

Vier Nächte in einem Tiny-Haus: Viel Komfort auf wenig Raum

Ein besonderes Erlebnis haben auch Hilde und Wilhelm Bühler aus dem Ortenaukreis zwischen Offenburg und Baden-Baden hinter sich: Sie verbrachten vier Nächte in einem der fünf neuen Tiny-Häuser auf dem Campingplatz Klausenhorn.

Familie Bühler aus dem Ortenaukreis genießt das Beisammensein im Tiny House, obwohl nicht viel Platz ist (von links): Lena, Tim, Benjamin, Hilde und Wilhelm Bühler. | Bild: Kirsten Astor

Auf wenigen Quadratmetern ist alles vorhanden, was die Gäste brauchen: Eine kleine Küche mit Induktionsplatte und Kühlschrank, Küchenausstattung, eine Pad-Kaffeemaschine, viel Stauraum und eine Sitzbank. Schlafen können in jedem Tiny-Haus bis zu vier Gäste.

Die schmalen Holzhäuser bieten viel Stauraum, die Küche ist gut bestückt. Nur der Kaffeevollautomat auf diesem Bild gehört nicht zur Ausstattung. „Den haben wir von zu Hause mitgenommen“, sagt Wilhelm Bühler. „Ein bisschen Luxus darf auch im Urlaub sein.“ | Bild: Kirsten Astor

Während Hilde und Wilhelm Bühler das Doppelbett im Erdgeschoss bezogen, lagen ihre Enkel Lena und Tim im Panoramahochbett über ihnen. „Ich konnte da richtig gut schlafen und habe die Aussicht auf den Bodensee genossen“, sagt die sechsjährige Lena. Für Familie Bühler war das Tiny-Haus genau das Richtige: „Wir haben früher viel gezeltet, aber jetzt möchten wir nicht mehr auf dem Boden schlafen“, sagt Opa Wilhelm, 72 Jahre.

Die sechsjährige Lena und der fünfjährige Tim lieben die Aussicht von der oberen Etage des Tiny Houses auf den Campingplatz. | Bild: Kirsten Astor

Sein Sohn Volker und dessen Frau dagegen schon: Sie nutzten ein Zelt auf dem Campingplatz Klausenhorn. „Die beiden wollten einen Segelkurs in Wallhausen belegen, also haben sie uns als Babysitter mitgenommen und für uns das Tiny-Haus gebucht“, erzählt Wilhelm Bühler.

Im Bildhintergrund sind die fünf neuen Holzhäuser zu erkennen, die seit Frühjahr 2023 auf dem Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf vermietet werden. | Bild: Kirsten Astor

Eine schöne Erfahrung für Großeltern und Enkel: „Es ist sehr ruhig und nicht eng“, sagt der 72-Jährige. Seine Frau Hilde, 70 Jahre, ergänzt: „Die Einrichtung ist ideal. Außerdem finde ich die kleine Terrasse vor dem Haus schön.“

So empfinden es laut Britta Frischmuth, Leiterin des Campingplatzes, auch andere Gäste: „Die Tiny-Häuser bieten Komfort und gleichzeitig ein wenig Camping-Gefühl für alle, die keinen Wohnwagen besitzen“, sagt sie.

Tiny-Häuser stammen aus Konstanz Die schmalen Häuser aus unbehandeltem Holz ersetzen seit dem Frühjahr 2023 die Mietwohnwagen, die in die Jahre gekommen waren. Die ersten Gäste zogen an Ostern in die Tiny-Häuser ein. Hergestellt wurden sie ganz regional: Die Planung übernahm das Architekturbüro Raumwerk aus Konstanz, gebaut haben sie die Konstanzer Schreinerei Schächtle und Holzbau Hornstein aus Dettingen. Praktisch: über die Wintermonate können sie abtransportiert werden. Buchbar sind die Häuser mit dem Namen „Klausenhornblick“ jeweils von 1. April bis 15. Oktober. Die Häuser haben kein Bad und kein fließendes Wasser. Weitere Informationen: www.camping-klausenhorn.de/mietunterkuenfte/Klausenhornblick

Übernachten im Heuhotel: Der Müllerhof am Rand von Kaltbrunn

Eine ähnliche Mischung bietet auch der Müllerhof in Kaltbrunn: Rustikales Schlafen im Heu oder Stroh, aber mit festen Wänden darum herum. Genau das hat eine vierköpfige Familie aus dem badischen Löffingen zum ersten Mal ausprobiert.

Übernachten im Heu oder Stroh? Kein Problem auf dem Müllerhof in Kaltbrunn. | Bild: Kirsten Astor

„Das Heu hat ein bisschen gepikst, aber das macht mir nichts“, sagt die sechsjährige Frieda und strahlt. „Die Nacht war cool!“ Auch ihre Mutter Julia Stefan und deren Mutter Christa Maier haben das Schlafen im Heu genossen.

Ein richtiges Abenteuer! Der vierjährige Oskar (Zweiter von links) und seine sechsjährige Schwester Frieda (Vierte von links) schlafen im Heuhotel auf dem Müllerhof in Kaltbrunn. Mit auf dem Bild sind ihre Cousins und Cousinen Amie (15 Jahre), Madeleine (9) und Alan (13) sowie Oma Ruth Müller. | Bild: Kirsten Astor

„Mich hat der Geruch an meine Kindheit erinnert, denn mein Opa hatte auch eine kleine Landwirtschaft“, erzählt Julia Stefan, 37 Jahre. „Wir haben zwar eine dünne Decke übers Heu gelegt, trotzdem bleibt es nicht aus, dass man von den Halmen gestupft wird und sie auch im Haar hängen, aber das stört mich nicht.“ Christa Maier, 67 Jahre, staunte über die nächtliche Ruhe – denn direkt unter und neben dem Heuhotel leben einige Tiere.

Der Müllerhof Der Hof am Rand von Kaltbrunn besteht seit 1982 und ist seit 1988 als Demeter-Betrieb anerkannt. Auf dem Hof leben 60 bis 70 Milchkühe und mindestens nochmal so viel Nachzucht. Auch Schweine, Ziegen und Pferde sowie immer wieder Wildschweine haben hier ihre Heimat. „Die Kinder unserer Gäste dürfen im Stall helfen“, sagt Ruth Müller und ergänzt: „Wir sind aber keine Spielebauernhof, sondern ein Vollerwerbsbetrieb.“ Der Hof verfügt auch über einen Hofladen und einen Milchautomaten. Mehr Informationen: www.biohof-mueller.com/tourismus/heuhotel-und-strohlager/

Milchkühe und Mastvieh beim Speisen: Die Tiere des Müllerhofs freuen sich über frisch gemähtes Gras. | Bild: Kirsten Astor

Für Familien reserviert Ruth Müller eher das Heuhotel, das wie eine Ferienwohnung eingerichtet ist. Nur, dass eben Heu statt Matratzen in den Betten liegt. Für größere Gruppen bis zu 13 Personen steht das Strohlager bereit. In beide Unterkünfte können die Gäste ganzjährig kommen: Die Räume sind beheizbar. „Rad- oder Skifahrer nutzen das Angebot auch im Winter“, sagt Ruth Müller.

Wer gegen Heu allergisch ist, kann auch im Strohlager auf dem Müllerhof übernachten. Die beiden großen Betten bieten Platz für 13 Personen. | Bild: Kirsten Astor

Einem Gast hat das Heuhotel so gut gefallen, dass er sich langfristig an den Müllerhof binden will. „Er kam mit seiner Mutter zweimal im Jahr zu uns, seit er vier Jahre alt war“, erzählt Ruth Müller. Inzwischen besucht der 15-Jährige aus der Nähe von Freiburg den Hof in den Ferien allein, um bei der Arbeit zu helfen. „Ab dem kommenden Jahr ist er noch öfter bei uns“, freut sich Ruth Müller. Denn der ehemalige Heuhotelgast beginnt eine Ausbildung zum Landwirt in Kaltbrunn.