Es ist eine Nachricht, die gleichermaßen Hoffnung wie Sorge macht: Shani Louk, Deutsche mit Wurzeln in Baden-Württemberg, lebt. Die Hamas hatten sie bei ihrer Attacke auf Israel entführt. Doch Louks Zustand soll kritisch sein, sagt ihre Mutter Ricarda Louk in einer Videobotschaft.

Das Video von Ricarda Louk Video: privat

Die in Ravensburg geborene Ricarda Louk sagt, dass ihre Tochter mit einer schweren Kopfverletzung in einem Krankenhaus im Gazastreifen liegt. „Das ist mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land Deutschland, mir zu helfen, meine Shani wieder gesund nach Haus zu bekommen“, so Ricarda Louk in dem Video.

Bei Festival verschleppt

Die Bilder ihrer Tochter verbreiteten sich am Wochenende schnell: Die 22-Jährige wurde mutmaßlich von der Hamas nach dem Angriff auf ein Festival in Israel verschleppt. In einem Video posieren die Entführer über dem Körper der jungen Frau, sie liegt bäuchlings, ist verwundet.

Der SÜDKURIER sprach am Montag bereits mit der Tante von Shani Louk. Orly Louk und deren Lebensgefährte Wilfried Gehr leben in Sulz am Neckar und bangen um das Schicksal ihrer Nichte. Sie lebt in Tel Aviv, im Schwarzwald war sie öfter zu Besuch.