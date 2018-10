Der Betriebsrat des Friedrichshafener Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems (RRPS) wehrt sich gegen die Pläne des Managements, bis zu 500 Jobs am Bodensee zu streichen. "Wir geben aktuell schon unsinnige Summen für Abfindungen aus und für die verbleibenden Beschäftigten verdichtet sich die Arbeit immer mehr", sagte Thomas Bittelmeyer, Chef des Betriebsrats bei RRPS bei einer Betriebsversammlung in Friedrichshafen, an der 4000 Mitarbeiter von RRPS teilnahmen.

Betriebsrat kritisiert Arbeitsverdichtung am Standort Friedrichshafen

Grund für den drohenden Kahlschlag am Bodensee ist dem Vernehmen nach der Druck der britischen Konzernmutter Rolls-Royce, die im Sommer ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt hat. Nach Einschätzung des Betriebsrats sei jedoch am See ein Aufbau von Arbeitsplätzen notwendig. "Derzeit ist in vielen Bereichen die Arbeit schon so verdichtet, dass normale Abläufe nicht mehr möglich sind. Daher fordern wir einen Aufbau vor allem in den Bereichen Personal, IT und Controlling", sagte Bittelmeyer.

Bis 2020 gilt in Friedrichshafen eine Standortgarantie, sodass betriebsbedingte Kündigungen vorerst ausgeschlossen sind. Allerdings plane das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsprogramm, bei dem möglichst viele Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig verlassen sollen, hieß es in Betriebsratskreisen. In der Belegschaft hersche großes Unverständnis über die Kürzungspläne. Schließlich gehe es RRPS derzeit wirtschaftlich gut.

"Die Standort- und Beschäftigungssicherung war mit dem lokalen Management hart verhandelt und beinhaltete für die Beschäftigten auch viele Opfer", sagte Bittelmeyer. "Wenn es in Großbritannien eng wird, liefern wir schon als einzige den Gewinn um über Wasser zu bleiben und zahlen nicht auch noch mit unseren Jobs um die Kapitalseite freudig zu stimmen", so Bittelmeyer.

Der Betriebsrat droht mit Einschränkungen

RRPS wollte sich zu den Kürzungsplänen nicht äußern. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu Spekulationen über möglichen Stellenabbau keine Stellung nehmen werden“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Wir sehen für Rolls-Royce Power Systems und MTU Friedrichshafen derzeit eine äußerst positive Auftragslage, sodass uns eher der bestmögliche Einsatz bestehender und der mögliche Aufbau weiterer Kapazitäten beschäftigt“, so der RRPS-Sprecher weiter. Die Konzernmutter in London teilte auf Anfrage mit, dass RRPS sein eigenes Restrukturierungsprogramm habe und nicht Teil des im Sommer angekündigten Sparplans sei.

Sollte es zu massiven Jobkürzungen bei RRPS kommen, drohte der Betriebsrat an, die freiwillige Flexibilität der Arbeitnehmer was Arbeitszeiten und Zusatzschichten angeht einzuschränken.

RRPS ist vor allem für seine Großdieselmotoren unter der Marke MTU bekannt.

