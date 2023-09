Mit einem Heimspiel gegen die Adler Mannheim starten die Schwenniger Wild Wings am 15. September in die neue Saison. Und der fiebern nicht nur die Mannschaft und die Fans, sondern auch der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen und Ex-Profis der Schwenninger entgegen.

Eishockey-Experte Matthias Hoppe verfolgt die Schwenninger Wild Wings seit Jahren – und freut sich auf die kommende Saison. | Bild: Joachim Klein

Anhänger haben die Wild Wings aber nicht nur im Schwarzwald und in der Bodenseeregion, sondern auch im weit entfernten Alaska. Dan Hacker, der Ex-Star des Schwarzwälder Eishockey-Erstligisten und ehemaliger Publikumsliebling, drückt seinem alten Verein auch in den USA die Daumen – und träumt manchmal sogar von einer Rückkehr in den Schwarzwald.

Ex-Wild-Wing-Profi Dan Hacker mit seiner Familie. | Bild: privat

Einer, der ein Star bei den Wild Wings werden will, ist Viktor Buchner. Der selbstbewusste 20 Jahre alte Stürmer steht vor seiner ersten Saison als Wild-Wings-Profi und hat große Pläne in Schwenningen.

Hat mit den Wild Wings viel vor: Rookie Viktor Buchner. | Bild: rom-foto.de

Doch nicht nur im Kader der Wild Wings gibt es Neuzugänge, sondern auch im Trainerteam. Kevin Richter soll die Spieler der Schwenninger Wild Wings besser machen. Der 24-Jährige fördert als Skills Coach Profis und Talente.

Soll an Profis und Talenten feilen: Kevin Richter. | Bild: Sven Laegler

SERC-Torhüter Joacim Eriksson muss sich den Wild-Wings-Anhängern nicht vorstellen. Der Goalie aus Schweden ist ein Fanliebling und sorgt mit seinen Paraden immer wieder für Aufsehen. Auffällig sind aber nicht nur Erikssons Leistungen, sondern auch seine Masken – mit denen er seine Liebsten ehrt.