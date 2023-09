Eishockey vor 4 Stunden

Auf in eine neue DEL-Spielzeit! Wir freuen uns mit den Schwenninger Wild Wings auf den Saisonstart!

In wenigen Tagen beginnt die neue Spielzeit in der DEL. Die Schwenninger Wild Wings sehen sich gut aufgestellt. So sehen Spieler, Verantwortliche und Ex-Profis die Lage.