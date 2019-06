von unserer Sportredaktion

Bezirk Bodensee

Video 1:

Video: Julian Widmann

Ugur Karaotcu traf mit seinem sehenswerten Fallrückzieher zum 1:0 gegen den SV Bermatingen in der Bezirksliga Bodensee und sorgte damit für ein echtes Highlight der Saison.

Video 2:

Video: Salzmann, Dirk

Dieser Hackentreffer von Silvio Battaglia zum 4:0 im Verbandsliga-Derby zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem FC Radolfzell hat sich seinen Platz in den besten Videos der Saison verdient.

Fußball Tippen Sie mit bei unserem Quiz zur Fußball-Landesliga: Welcher Spieler erzielte vier Treffer am Stück? Welches Team hatte die beste Abwehr? Das könnte Sie auch interessieren

Video 3:

Video: Salzmann, Dirk

Auch mit diesem Freistoßtreffer zum 6:0 im Spiel Anadolu Radolfzell gegen den Hattinger SV landet Ugur Karaotcu in den Video-Highlights des Jahres.

Video 4:

Video: Peter Pisa

Diesen Kopfball traf Robin Naschwitz vom BSV Nordstern Radolfzell perfekt und ließ seinem Gegenüber im Kasten des SV Mühlhausen keine Chance.

Video 5:

Video: Klein Joachim

Den Ball hätte der Denkinger Jonathan Scheike nicht besser treffen können. Es war das 1:1 im Landesliga-Spiel gegen den FC Furtwangen.

Bezirk Hochrhein

Video 1:

Video: Neithard Schleier

Aus gut 40 Metern hielt Eugen Eckermann vom FC Wittlingen einfach mal drauf und hatte Glück, dass sich der Torwart verschätzt hatte. Egal, ob gewollt oder nicht, so ein Tor sieht man nicht alle Tage.

Video 2:

Video: Scheibengruber, Matthias

Unfassbare Jubelszenen gab es nach dem Treffer zum 11:2 für den FC RW Weilheim, der erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel. Mit diesem Treffer sicherten sich die Weilheimer in einem spektakulären Spiel doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Hochrhein. Ein kleines Fußballwunder!

Video 3:

Video: Tommy Buschle

Nicht nur die Kombination zuvor, sondern auch der Abschluss von Mario Astorino kann sich sehen lassen und steht damit zurecht in den Highlights aus dem Bezirk Hochrhein.

Video 4:

Video: Scheibengruber, Matthias

Bereits am 27. Spieltag feierte der SV 08 Laufenburg die Meisterschaft in der Bezirksliga Hochrhein. Noch auf dem Platz gab es von Co-Trainer „Schiki“ diese musikalische Einlage. Nicht unbedingt ein Hingucker, aber auf jeden Fall ein echter Hinhörer!

Video 5:

Video: Scheibengruber, Matthias

Der Ball wurde länger und länger und landete schließlich im Tor. Mit seiner direkt verwandelten Freistoßflanke gegen den FC Wehr schafft es Patrick Vögele vom SV Buch in die Highlights vom Hochrhein.

Bezirk Schwarzwald

Video 1:

Video: Roger Müller

Dominik Emminger vom FC Bräunlingen gelang gegen Immendingen dieser geniale Hackentreffer in der Bezirksliga Schwarzwald.

Video 2:

Video: Andreas Braun

Torsten Rendler von der SG Riedböhringen/Fützen erzielte mit diesem wuchtigen Kopfball aus knapp 16 Metern den Ausgleichstreffer gegen den SV Hölzlebruck. Tolle Flanke, toller Kopfball, tolles Tor!

Video 3:

Video: Andreas Braun

Der hat gepasst! Ricou Jasche vom FV Marbach sorgte in der Bezirksliga Schwarzwald mit diesem Treffer für ein echtes Video-Highlight.

Video 4:

Video: Roger Müller

Cevher Atar vom FC Bräunlingen hat wohl die ein oder andere Sonderschicht nach dem Training geschoben, denn diesen Freistoß gegen den FC Gutmadingen zirkelte er sehenswert über die Mauer ins Tor.

Video 5:

Video: Julian Widmann

„Gebt mir ein: Nie wieder Bezirksliga!“. Mit diesen Worten und einem freudigen „Humba Humba“-Gesang feierten die Kicker vom FC Gutmadingen den Aufstieg in die Landesliga.