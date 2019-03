von unserer Sportredaktion

Für den Höhepunkt an diesem Wochenende sorgte Ugur Karaotcu vom FC Anadolu Radolfzell in der Bezirksliga Bodensee. In der Partie gegen den SV Bermatingen traf er mit einem Fallrückzieher wie aus dem Lehrbuch zum 0:1.

Video: Julian Widmann

Schön herausgespielter Treffer

In der Bezirksliga Bodensee hatte der CFE Independiente Singen das Nachsehen gegen den SV Mühlhausen. Schon vor der Pause konnte Mühlhausen durch das schön herausgespielte Tor von Yannic Schädler mit drei Treffern in Führung gehen.

Video: Thomas Scherer

Nordstern setzt im Strafraum nach

Auch der BSV Nordstern Radolfzell hatte in der Partie gegen den FC Uhldingen einen starken Tag. In unserem Video setzt Nordsterns Maik Hoffbauer im Strafraum nach und überwindet den schon am Boden liegenden FC-Keeper – 2:0.

Video: Salzmann, Dirk

Dass Nordstern an diesem Tag furios unterwegs war, zeigt das nächste Video. Mit hoher Geschwindigkeit kommt Nordsterns Fiore im Angriff über die Außen – und schlägt unseren Kameramann in die Flucht. Ein Tor entwickelte sich aus Fiores Einsatz aber nicht.

Video: Salzmann, Dirk

Überraschung im Video-Interview

In der Bezirksliga Hochrhein stellte sich Hannes Linke vom FC Erzingen für ein Video-Interview zur Verfügung. Weniger von den Fragen als von den eigenen Teamkollegen wurde Hannes Linke ab der 25. Sekunde überrascht. Gut, dass es ein sonniger Tag war...

Video: Scheibengruber, Matthias

