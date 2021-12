Ehrlicher Mörder

In Frankreich verständigte ein Mann die Polizei, nachdem sich sein Nachbar bei ihm eine Säge geliehen hatte, um – wie er sagte – „eine Leiche zu beseitigen“. Wie die Ermittler später feststellten, hatte der redselige Nachbar tatsächlich seinen Untermieter umgebracht.

Mein Name ist Lachs

Ein Restaurant in Taiwan bot kostenloses Sushi für jeden, dessen Name das chinesische Schriftzeichen für Lachs enthält. Mehr als hundert Menschen beantragten daraufhin entsprechende Namensänderungen, um in den Genuss des Gratisangebots zu kommen.

Geburt ist keine Ausrede

In Südkorea sorgen sich die Behörden besonders um das Wohl werdender Väter. Sie erinnerten schwangere Frauen daran, genügend gebügelte Hemden, Socken und Unterhosen sowie tiefgefrorene Mahlzeiten für ihre Männer bereitzuhalten – für den Fall, dass sie zur Entbindung ins Krankenhaus müssen.

Hundeleben

Während einer Corona-Ausgangssperre im kanadischen Quebec hielt die Polizei eine Frau an, die einen Mann an einer Leine spazieren führte. Sie protestierte, schließlich gehe sie „mit dem Hund Gassi“ – was unter den geltenden Regeln ja erlaubt sei.

Kampf um die Krone

Die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs Miss World wurde festgenommen, nachdem sie bei einem örtlichen Schönheitswettbewerb in Sri Lanka der dort frisch gekürten Gewinnerin die Krone vom Kopf gerissen hatte. Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Glück im Unglück

In Indien wurde ein Mann nach einem Motorradunfall fälschlich für tot erklärt. Bei der Obduktion, kurz bevor der Mediziner die vermeintliche Leiche sezieren wollte, begann diese sich jedoch zu regen.

Tücken des Home Office

Ein kanadischer Abgeordneter trat bei einer Videokonferenz des Unterhauses splitternackt vor die Kamera. Sechs Wochen später wurde er dabei gefilmt, wie er während einer virtuellen Ausschusssitzung in eine Kaffeetasse pinkelte. „Natürlich ist mir das peinlich“, sagte der Liberale William Amos.

Gefährliche Backwaren

Im polnischen Krakau verständigte eine Frau wegen eines vermeintlich gefährlichen Wesens, das seit zwei Tagen in einem Baum vor ihrem Haus sitze, den örtlichen Tierschutzverein. Das mysteriöse Tier entpuppte sich jedoch als Croissant.

Trumps Geheimdienstmitarbeiter gingen bei Obama aufs stille Örtchen

Ex-US-Präsidententochter Tochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner gestatteten den während Donald Trumps Amtszeit zu ihrem Schutz abgestellten Geheimdienstmitarbeitern nicht, bei ihnen zu Hause auf Toilette zu gehen. In dringenden Fällen gingen die Beamten dann zu Ex-Präsident Barack Obama und seiner Frau Michelle, die nicht weit entfernt wohnen.

Warum ein Mann in Taiwan vier Mal innerhalb eines Monats heiratete?

Ein taiwanischer Bankangestellter heiratete vier Mal innerhalb eines Monats, um an bezahlten Urlaub zu kommen. In Taiwan stehen Angestellten bei einer Heirat gesetzlich acht freie Tage zu.

Kluger Dieb, innovativer Künstler

Ein dänischer Künstler sackte 70.000 Euro ein und lieferte dem Kunsten-Museum in Aalborg im Gegenzug leere Bilderrahmen. Der Titel seines Werks: „Nimm das Geld und verschwinde“.

Handy verschluckt?

Im Kosovo entfernte ein Arzt per Endoskopie ein altes Nokia-Handy aus dem Magen eines Häftlings. Der Mann hatte seit Tagen über Bauchschmerzen geklagt, schließlich vertraute er den Ärzten an, ein Mobiltelefon verschluckt zu haben.

Einmal Gefängnis, bitte!

Ein Mann, der in Italien wegen Drogendelikten unter Hausarrest stand, bat um Inhaftierung, weil er es nicht ertragen könne, mit seiner Frau zu Hause zu bleiben. Die Polizei kam dem Wunsch des 30-jährigen Albaners nach.

Alles für den Hund

Wissenschaftler in Schottland haben eine Art Babyfon für Hunde erfunden. Gelangweilte, verängstigte oder sonst wie mitteilungsbedürftige Vierbeiner können mit dem sogenannten Dogphone nun jederzeit ihre Halter kontaktieren.

