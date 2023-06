Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche stieg mit insgesamt 522.821 auf einen neuen Rekordwert an, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch in Bonn mitteilte. Im bisherigen Rekordjahr 2021 hatte der Wert noch bei 359.338 gelegen.

Ühlingen-Birkendorf Gottesdienst im Grünen mit vier Taufen Das könnte Sie auch interessieren

Ende 2022 waren damit 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands katholisch. Rund 20,9 Millionen Mitglieder zählt die katholische Kirche demnach noch. Heruntergebrochen auf die einzelnen Diözesen gab es die meisten Austritte im größten deutschen Bistum Köln. 51.345 Menschen kehrten ihm im Jahr 2022 den Rücken. Dahinter folgte das Bistum München und Freising mit 49.029 Austritten.

Nach Corona Zunahme bei vielen Sakramenten

Nach der Coronapandemie gab es laut Bischofskonferenz bundesweit leichte Steigerungen bei den meisten Sakramenten. So lag der Anteil der Gottesdienstbesucher Ende 2022 bei 5,7 Prozent, nach 4,3 Prozent 2021. Zudem gab es 155.173 Taufen, nach 141.992 im Jahr zuvor.

Die Zahl kirchlicher Trauungen stieg von 20.140 auf 35.467 deutlich. 162.506 Kinder gingen zur Erstkommunion. Auch diese Zahl wuchs um 5932. Allerdings gingen mit 110.942 weniger junge Menschen zur Firmung. Die Zahl der Bestattungen blieb mit 240.144 nahezu unverändert.

(AFP)