Hamburg vor 52 Minuten Hamburger Flughafen gesperrt – Bewaffneter hat Tor durchbrochen Auf das Gelände des Hamburger Flughafens ist ein bewaffneter Autofahrer eingedrungen. Die Lage ist unübersichtlich.

Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen sind am Flughafen im Einsatz. Der Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug ein Tor durchbrochen und bereits zwei Mal in die Luft geschossen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagabend. | Bild: Jonas Walzberg/dpa