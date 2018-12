Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Kinder zu haben, ist eine der wunderschönsten Erfahrungen im Leben. Doch manche Mütter glauben, sie seien besonders privilegiert und könnten Kinderlosen ihre vermeintliche Unzulänglichkeit vorhalten. Oder sie machen ihre Kinder zum Projekt. Dann werden diese Supermütter peinlich und zum Albtraum. Eine Spurensuche.

Supermütter: Es war die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry, die die Kinderlosigkeit von Bundeskanzlerin Merkel verantwortlich für deren angeblich verfehlte Politik machte: „Ich habe vier Kinder, Angela Merkel hat keine“, sagte sie. Kinder veranlassen einen, über den eigenen Lebenshorizont hinaus zu sehen. Und das tut Merkel eben nicht.“

Der britischen Premierministerin Theresa May ging es ähnlich. 2016 kämpften die britischen Konservativen intern hart um die Nachfolge von Premier David Cameron. Die Energie-Staatssekretärin und dreifache Mutter Andrea Leadsom versuchte, den Eindruck zu vermitteln, sie als Mutter sei im Gegensatz zur kinderlosen May die bessere Regierungschefin: „Ganz ernsthaft fühle ich, eine Mutter zu sein bedeutet, dass dir ganz viel an der Zukunft unseres Landes liegt.“

Dass Frauen sich nicht nur als Mütter für perfekt halten, sondern dieses Pfund auch im Wahlkampf einsetzen, gibt es auch in den USA. So warb Sarah Palin, Ex-Gouverneurin von Alaska und Mutter von fünf Kindern, 2008 als Vize-Präsidentschaftskandidatin der Republikaner um Stimmen. Sie sagte: „Eine Mutter weiß am besten, was unser Land braucht.“ Doch die konservative Vielfachmutter punktete gerade in einem Lager nicht: bei den Frauen.

"Eine Mutter weiß am besten, was unser Land braucht."Sarah Palin, Ex-Gouverneurin von Alaska | Bild: epa Smith

Petry, Leadsom und Palin sind gescheitert. Doch es gibt sie, die erfolgreichen Mütter, wie Ursula von der Leyen, die neben Studium und sieben Kindern in der Politik Karriere gemacht hat. Sie allerdings instrumentalisiert ihr Muttersein nicht, sondern hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dass eine solche Karriere mit Kindern ohne Kindermädchen und einem Mann, der kürzertritt, undenkbar ist, versteht sich von selbst.