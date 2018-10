Die Schüsse treffen Nidal R. ganz am Rand des Tempelhofer Felds. Auf dem riesigen Gelände des alten West-Berliner Flughafens flattern Lenkdrachen im Wind, Kinder flitzen auf Tretrollern umher. Es ist der 9. September.

Nidal R. ist mit seiner Familie auf dem Weg zu einem Grillfest. Die lauernden Killer feuern acht Mal auf ihn. Der 36-Jährige, der getroffen zu Boden sinkt, ist seit einem Vierteljahrhundert eine Berühmtheit im Milieu der berüchtigten kriminellen Familienclans. Zeitweise gilt er als schlimmster Intensivtäter der Hauptstadt.

Rapper Bushido bewegte sich im Umfeld des Abou-Chaker-Clan

Die palästinensische Familie von Nidal R. war einst über den Libanon nach Deutschland gekommen, sie zählt nicht zu den ganz großen unter den Berliner Clans. Doch von Nidal R. heißt es, dass er zuletzt mit einer der berüchtigtsten Großfamilien verbündet war: dem Abou-Chaker-Clan, in dessen Umfeld sich lange der Rapper Bushido bewegte.

Durch eine Fernsehserie ist die Welt der kriminellen arabischer Familienclans endgültig in der Populärkultur angekommen. „4 Blocks“ heißt sie, gerade ist auf dem Bezahlsender TNT die zweite Staffel angelaufen.

Nidal R., heißt es in Polizeikreisen, hätte gut in die Serie gepasst. In den Monaten vor seinem Tod hält er Hof in einer Neuköllner Shisha-Bar. Im Rauch der Wasserpfeifen kaufen Dealer bei ihm „Lizenzen“, für 40 Euro am Tag dürfen sie dann in der Gegend Drogen verkaufen. Feinde und Rivalen hat er viele. Doch noch ist unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. Und in Neukölln wächst seit dem Mord die Angst vor blutiger Vergeltung.

Die Polizei will eine Eskalation der Gewalt verhindern, zeigt in diesen Tagen deutlich mehr Präsenz als sonst. So steht an einem lauen Herbstabend ein Trupp Beamter an der Hermannstraße, für eine ganz normale Verkehrskontrolle in Neukölln.

„Bei den großen Überfällen geht es vor allem ums Prestige“

Alle Polizisten tragen kugelsichere Westen, einige haben Maschinenpistolen umgehängt. Einer der Polizisten macht kurz Pause. Nur zögernd beginnt er zu sprechen, seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen.

Er kenne Kollegen, sagt er, denen Clanmitglieder gedroht hätten, ihren Familien etwas anzutun. Der Polizist glaubt, dass die Einnahmen aus den kriminellen Umtrieben im großen Stil gewaschen werden, riesige Summen in legale Wirtschaftszweige fließen.

Der Sicherheitsunternehmer Michael Kuhr hatte beim Poker-Raub 2010 einen der Täter erkannt, der Clan-Boss wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.

Kuhr, ehemaliger Kickbox-Weltmeister, kennt die Szene seit Jahren. Spektakuläre Raubüberfälle, sagt er, hätten die Clans eigentlich gar nicht nötig. Das Geschäft mit Drogen, Schutzgeld oder Prostitution bringe bei deutlich weniger Risiko viel mehr Geld ein.

„Bei den großen Überfällen geht es vor allem ums Prestige, um die Demonstration von Stärke, um den Machtanspruch in der Unterwelt“, so Kuhr. Mit etwa 20 Familienclans mit insgesamt rund 10.000 Mitgliedern allein in Berlin rechnet die Polizei.

Staat greift härter durch

Inzwischen mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Behörden ihre Gangart gegenüber den Clans verschärfen. Razzien und Kontrollen nehmen zu. Berliner Politiker fordern, den Clan-Mitgliedern konsequent die Immobilien, die Rolex-Uhren, die teuren Autos wegzunehmen.

Wie schwer es werden dürfte, die Macht der Clans zu brechen, zeigt eine Episode, die sich nach dem Mord an Nidal R. abspielt. Auf einer Mauer am Tatort prangt plötzlich ein riesiges Bild des Getöteten.

Die Behörden entscheiden, dass das Graffito weg muss. Doch es dauert lange, bis sich überhaupt eine Firma findet, die sich traut, das Bild von Nidal R. zu überstreichen. Die Maler, die schließlich zur Farbrolle greifen, müssen von einem großen Polizeiaufgebot geschützt werden.

Spektakuläre Überfälle, die den Berliner Familienclans zugerechnet werden

Am 20. Dezember 2014 hatten fünf Maskierte in der Schmuckabteilung des Luxus-Kaufhauses Tränengas versprüht, mit Hämmern und Äxten Vitrinen zerstört und Schmuck in Taschen im Wert von fast 800 000 Euro eingepackt. Fast alle der mutmaßlichen Täter wurden gefasst und verurteilt. Alle gehören zu einer arabischen Familie. Überfall auf Pokerturnier: Vier Männer türkischer und arabischer Herkunft stürmten im März 2010 ein vollbesetztes Poker-Turnier in Berlin. Im Handgemenge mit Sicherheitsleuten mussten die Räuber jedoch einen Teil der Beute zurücklassen. Einer der Drahtzieher des Überfalls wurde 2011 zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Bild: Tim Brakemeier, dpa

Vier Männer türkischer und arabischer Herkunft stürmten im März 2010 ein vollbesetztes Poker-Turnier in Berlin. Im Handgemenge mit Sicherheitsleuten mussten die Räuber jedoch einen Teil der Beute zurücklassen. Einer der Drahtzieher des Überfalls wurde 2011 zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Einbruch in Sparkasse: Bei einer Razzia im Juli beschlagnahmt die Polizei insgesamt 77 Häuser und Wohnungen einer Großfamilie. Gesamtwert: rund zehn Millionen Euro. Dabei leben die Eigentümer offiziell von Hartz IV. Die Liegenschaften sollen unter anderem mit der Beute eines Einbruchs in eine Sparkasse in Berlin-Mariendorf gekauft worden sein. Bild: Wolfgang Kumm

Bei einer Razzia im Juli beschlagnahmt die Polizei insgesamt 77 Häuser und Wohnungen einer Großfamilie. Gesamtwert: rund zehn Millionen Euro. Dabei leben die Eigentümer offiziell von Hartz IV. Die Liegenschaften sollen unter anderem mit der Beute eines Einbruchs in eine Sparkasse in Berlin-Mariendorf gekauft worden sein. Goldmünzen-Diebstahl: Besonders dreist war der Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum im März 2017. Drei Mitglieder des Abou-Chaker-Clans sind angeklagt, doch vom „Big Maple Leaf“ im Wert von mehr als 3,7 Millionen Euro fehlt jede Spur. Längst eingeschmolzen sei das Gold der Münze, heißt es. Bild: Marcel Mettelsiefen, dpa

