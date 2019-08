von Mariele Schulze Berndt

Ein deutscher Paragleiter, 56, stürzte erst vor wenigen Tagen in Kärnten in den Tod. Ein 47-jähriger Österreicher zog sich in Tirol schwere Verletzungen zu, weil er sich am Berg an einem Stein festhielt , der plötzlich abbrach. Eine vierzigjährige Frau verletzte sich in einem Klettersteig in Vorarlberg, als sie in das Klettersteigset fiel.

Höhenunterschiede und die Hitze vertragen nicht alle

Walter Walcher ist Bauer, Bergführer und auch gleichzeitig Bergretter in Ramsau am Dachstein. Er erlebt fast wöchentlich, dass Touristen die Belastung nicht vertragen, die Höhenunterschiede und Hitze mit sich bringen. „Erst vergangene Woche mussten wir einen Mann aus dem Klettersteig an der Silberkarklamm holen“, erzählt er. „Er war erschöpft und konnte nicht mehr vor und zurück“. Laut Walcher ist dieser Kletterer kein Einzelfall.

„Die meisten Unfälle passieren, weil die Menschen ihre Kräfte überschätzen.“Walter Walcher, Bergretter | Bild: Bergrettung Ramstein am Dachstein

21 Klettersteige gibt es in der Ramsau unterhalb des Dachsteinmassivs und immer wieder kommt es zu Abstürzen. „Die meisten Unfälle passieren, weil die Menschen ihre Kräfte überschätzen“, sagt Walcher. „Man braucht eine gute Vorbereitung und muss trainiert sein, wenn man anspruchsvolle Klettersteige gehen will“.

Berge sind die Stars auf Instagram

Der 2700 Meter hohe Dachstein ist gerade zum Instagram-Star unter Österreichs Gipfeln gekürt worden. Knapp 131 000 Postings auf der Social Media Plattform zeigten die schroffen Felswände vor blitzblauem Himmel an der Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich. An zweiter Stelle liegt der Arlberg, es folgen das Kitzsteinhorn und der Großglockner.

Am Fuße des Dachsteins in Ramsau spielt die ZDF-Serie „Bergretter“, für die auch in diesem Sommer gedreht wird. Mitten im Ort täuschen große Schaufensterscheiben das Büro der Bergretter vor, Ausrüstungsgegenstände und Rucksäcke liegen herum. „Diese Räume sind aber nur fürs Fernsehen. Wir haben nur ein kleines Büro beim Tourismusverband,“ erklärt Walcher schmunzelnd. Der Dachstein selbst bietet mit der Gletscherbahn, der spektakulären Aussichtsplattform „Skywalk“, einer Hängebrücke, einem Eispalast und einer Eishöhle viele Attraktionen.

Am 9. August kam es zu einem Rettungseinsatz an der Watzmann-Ostwand. Ein israelischer Bergsteiger ist an der Wasserfallplatte in der Watzmann-Ostwand abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 30-Jährige hatte sich alleine bei Schönau am Königssee auf den Weg durch die wegen ihrer vielen Todesopfer berühmt-berüchtigte Wand gemacht. Kaum eine Woche vergeht ohne Meldung von Unfällen in den Bergen. | Bild: dpa

Auf der Suche nach dem Kick

Etliche Touristen suchen am Dachstein den ultimativen Kick und Nervenkitzel. Sie streben hoch hinaus und trauen sich viel zu. Einen Bergführer zu buchen, ist nicht billig. 350 Euro am Tag muss man rechnen. „Wenn bei mir die Tour auf den Dachstein gebucht wird, rede ich vorher darüber, was die Gäste schon gemacht haben. Aber ich bin auch schon mit den Gästen umgekehrt, als ich merkte, dass es nicht funktioniert“, so Walcher.

In die Berge anstatt ans Meer

Viel mehr Menschen machen inzwischen Urlaub in den Bergen, die vielleicht früher ans Meer gefahren sind. Für den Alpentourismus und die Bergführer ist das gut. Doch die Bergrettung, die ja aus Freiwilligen besteht, ist so im Dauereinsatz. Seit Anfang Juli wurde sie allein in der Steiermark mehr als 120 mal gerufen.

Zwei Wanderer auf dem Dachstein in Österreich. Die Berge liegen im Trend. | Bild: Florian Sanktjohanser, dpa

In Ramsau werden zur Risikominimierung Kurse für Klettersteig-Nutzer angeboten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können getrennt lernen, wie man die Ausrüstung samt Gurt, Karabinerhaken und Steinschlaghelm richtig nutzt und sich sicher am Klettersteig bewegt. Im Kurs ist auch das Wetter ein wichtiges Thema. „Ein Gewitter am Klettersteig kann tödlich sein“, so Walcher. „Der Blitz schlägt leicht in die Eisenstifte ein, mit denen das Drahtseil verankert ist“.

Mehr Einsätze Die Einsätze der Bergwacht Bayern im Sommer sind von 1582 im Jahr 2006 auf 3071 im vergangenen Jahr gestiegen – das ist fast eine Verdoppelung. Auch die Zahl der sogenannten Einsätze mit Todesfolge ist gewachsen, von 85 im Jahr 2006 auf 98 im Jahr 2018 – diese Zahlen beziehen sich allerdings auf Sommer- und Wintereinsätze. Auch in Österreich sind laut dem Bundesverband Bergwacht die Einsatzzahlen gestiegen. Von 7615 im Jahr 2015 auf 9607 in 2018. Ganz anders sieht es unter den Mitgliedern des Deutschen Alpenvereins (DAV) aus. Trotz des Ansturms auf die Berge sinkt die Zahl der vom DAV registrierten tödlichen Unfälle. Für die Bergunfallstatistik für 2018 sprach der DAV sogar von einem neuen Tiefstand. Von den knapp 1,3 Millionen Mitgliedern seien 2018 31 ihrer Mitglieder beim Bergsport gestorben, 10 weniger als 2017. (sst/dpa)