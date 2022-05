Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Sängerin Alexa Feser an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Dann lieber Zyankali.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Genug.

Was tun Sie für Geld nicht?

Lebendes essen. Früh aufstehen.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Wasser zu Wein.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Mir nicht zu verzeihen.

Welche Staatsmänner halten Sie für moralisch?

Das wissen nur die Moralischen selbst.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Starke Körperbehaarung, schwaches Erinnerungsvermögen.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

In der lebe ich schon.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Ich hoffe nicht mehr, dass mich ein Anderer oder andere glücklich machen oder verstehen können bzw. müssen. Das ist mittlerweile mein Job und den mache ich ganz gut.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Ich hoffe, dass ich alles im Diesseits erlebe.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Keine, da das Ehegattensplitting ja nun abgeschafft wird.

Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet?

Kein Mensch ist völlig transparent. Das wäre auch langweilig.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Mich.

Verändert im Alter sich der Humor?

Fragen sie mich noch mal, wenn ich mich alt fühle.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Mein Hund Linus war sehr komisch. Aber eher unfreiwillig. Ihm Humor zu unterstellen wäre aber Anthropomorphismus.

Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre; wie stellen Sie sich ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor? (Stichworte genügen.)

Weltwirtschaftskrise, Wachstum

Weltwirtschaftskrise, Wachstum

Weltwirtschaftskrise, Wachstum

Weltwirtschaftskrise, Wachstum

Natur frisst uns auf. Alle tot….

Gibt wieder Saurier.

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Gute Musik, Hängematte, Buch. Natürlich.

Wann hat die Technologie begonnen, unsere menschliche Existenz nicht mehr zu erleichtern (was ursprünglich der Zweck von Geräten ist), sondern eine außer-menschliche Herrschaft über uns zu errichten und die Natur, die sie sich unterwirft, uns zu entwenden?

Mit Social Media.

Wenn es Ihnen um die Erfindung eines Gerätes geht, das öffentliche Lügen unmöglich macht: wen können Sie sich als Geldgeber für Ihre kühne Forschung denken?

Das Finanzamt.

Wie alt möchten Sie werden?

Alt genug.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Prince.

Wen hingegen nicht?

Hitler.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Jeden Tag.

Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie‘s noch? Angabe des Alters.

Meinen Sie Lebensklugheit? Dann werde ich hoffentlich noch klüger. Würde dann meinen Todestag als Datum nehmen wollen.

Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?

Keine Waffe in der Clutch.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Glück.