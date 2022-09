Zwei kaputte Autos und ein demoliertes Häuschen an der Bushaltestelle Pilgerbrunnen ist das Ergebnis eines kuriosen Unfalls beim Birchweg in Schaffhausen. Verletzt wurde niemand, wie die Schaffhauser Polizei berichtet. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Eingerahmt von den Autos: Die Bushaltestelle Pilgerbrunnen. | Bild: Schaffhauser Polizei

Welches Bild bot sich den Polizisten?

Ein schwarzes und weißes Auto stehen an einem kleinen Abhang, Scherben liegen auf dem Asphalt im Häuschen an der Bushaltestelle und auf dem Trottoir der Lochstraße. Die Büsche am Abhang auf der anderen Straßenseite sind platt gedrückt. Dieses Bild bot sich den Polizisten beim Eintreffen am Unfallort.

Neuhausen am Rheinfall Hier geht ein Zirkuszelt in Flammen auf Das könnte Sie auch interessieren

Was ist passiert?

Die Schaffhauser Polizei schildert den Unfall wie folgt: Ein 33-Jähriger soll am Sonntagabend, 4. September, kurz vor 19 Uhr, sein Auto auf dem Vorplatz beim Birchweg in Schaffhausen manövriert haben.

„Aus bisher unbekannten Gründen fuhr das Fahrzeug in ein Geländer, über einen Gehweg durch die Büsche den steilen Abhang hinunter über den Birchweg und kollidierte mit einem korrekt geparkten Personenwagen“, schreibt die Schaffhauser Polizei.

Die zwei Fahrzeuge stehen am abfallenden Wiesenbord. Links sieht man die platt gewalzten Büsche. | Bild: Schaffhauser Polizei

Nach dem Aufprall sollen beiden Fahrzeuge über eine kurze Strecke, über das abfallende Wiesenbord gerollt sein. Das eben noch sorgfältig geparkte Auto kam laut Angaben mit der Front auf dem Gehweg an der Lochstraße zum Stehen. Daneben rollte das Verursacherfahrzeug in die Rückwand des Häuschens an der Bushaltestelle Pilgerbrunnen. Eine große Glasscheibe zerbarst.

Wie geht es dem Autofahrer?

Der Autofahrer kam offensichtlich mit dem Schrecken davon. Vorsorglich sei er vom Rettungsdienst vor Ort untersucht worden. Die Einsatzkräfte hätten keine Verletzungen festgestellt. Ein mit einem Kran ausgerüsteter Abschleppwagen habe die Autos geborgen und abtransportiert.

Schaffhausen Mit dem Traktor unterwegs auf der A4 in Schaffhausen (mit Video) Das könnte Sie auch interessieren

Wer war im Einsatz?

Die Polizei ermittelt noch, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten sei es im unteren Abschnitt an der Lochstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.

Laut Information waren eine Ambulanzcrew des Rettungsdiensts der Spitäler Schaffhausen, ein privater Abschleppdienst und fünf Verkehrspolizisten der Schaffhauser Polizei im Einsatz.