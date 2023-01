Es waren schreckliche Szenen vor dem Einkaufszentrum Neumarkt in Brugg. Vor mehr als drei Jahren soll ein damals 50-Jähriger seine vierjährige Tochter gepackt und mehrfach mit dem Kopf voran auf den Boden geschleudert haben. Vorausgegangen waren Streitigkeiten mit der Mutter und Großmutter des Kindes. Der Beschuldigte muss sich ab heute, Dienstag, 10. Januar, vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Unter anderem ist er wegen versuchtem Mord angeklagt.

Siebenseitige Anklageschrift

Nach dem Mordprozess Bruggerberg kommt es im Gebäude der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim erneut zu einer Verhandlung grausamer Ereignisse. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach wirft dem Beschuldigten in der dem SÜDKURIER vorliegenden siebenseitigen Anklageschrift neben versuchtem Mord auch schwere Körperverletzung, mehrfache Drohung und Beschimpfung vor. Darin erläutert sie detailliert die Vorgeschichte und den Tathergang.

Offensichtlich lernten sich der Beschuldigte und die Mutter des Kindes 2013 über eine Internet-Datingseite kennen. 2015 kam den Schilderungen zufolge die gemeinsame Tochter zur Welt.

In der Neumarkt-Passage eskaliert der Streit

Die Streitigkeiten sollen begonnen haben, als die in der Türkei lebende Mutter vorübergehend in die Schweiz zurückkehren wollte, um ihrer Tochter unter die Arme zu greifen, weil die eine Operation hinter sich hatte. Damit war der Beschuldigte offensichtlich nicht einverstanden. Es soll regelmäßig zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Frau habe sich vom Beschuldigten getrennt und wegen zahlreicher Drohungen und Beschimpfungen Anzeige gegen ihn erstattet. Daraufhin sei er Anfang August 2019 vorläufig festgenommen worden.

Bis die Streitigkeiten am 17. August 2019 in der Neumarkt-Passage eskalierte, wie es in der Anklageschrift steht. Das damals vierjährige Kind habe schwere Verletzungen erlitten. Deutet man die Schilderungen, rettete das Eingreifen einer Mitarbeiterin einer Drogerie und von Passanten dem Mädchen wahrscheinlich das Leben.

Das beantragt die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine 20-jährige Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 10 Franken und eine ambulante Maßnahme. Zudem solle der Beschuldigte für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Seit heute, 8 Uhr, läuft der Prozess in Schafisheim. Laut Information auf den Internetseiten des Bezirksgerichts Brugg sind für die Verhandlung vier Tage anberaumt. Die Urteilsverkündung ist für Freitag, 13. Januar, vorgesehen. Bereits im Juli 2022 sollte sich der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht verantworten. Der Prozess wurde dann verschoben.