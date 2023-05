Nicht kompatible Bestandteile haben in Kreuzlingen zum Brand eines Gasgrills auf einem Balkon geführt. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressenotiz mit. Am Montag, 29. Mai, gegen 15.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Breitenrainstrasse ein Grill in Brand stehe.

Die Feuerwehr Kreuzlingen war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Laut Kantonspolizei hatte der 52-jährige Bewohner eine in der Schweiz gekaufte Gasflasche an einen deutschen Grill angeschlossen.

Gas kann entweichen und sich entzünden

Durch die unterschiedlichen, nicht kompatiblen Anschlüsse konnte Gas entweichen und hatte sich an einer Flamme oder durch Funken entzündet. Die Kantonspolizei Thurgau rät dringend, vor Gebrauch zu überprüfen, ob die Anschlüsse von Gasflasche und Grill kompatibel sind.

Auch wenn die Gewinde scheinbar greifen, ist bei unterschiedlichen Systemen nicht gewährleistet, dass der Verschluss dicht hält. Wenn keine exakt passende Verschraubung hergestellt werden kann, kann Gas ausweichen und eine lebensgefährliche Explosion herbeiführen.