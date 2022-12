Die Schweiz hat eine ungewöhnlich kalte Dezembernacht erlebt. In Buffalora am Ofenpass, rund 40 Kilometer Luftlinie nordöstlich von St. Moritz, wurden in der Nacht auf Montag auf 1970 Metern Höhe minus 27 Grad gemessen, wie Meteonews am Montag berichtete.

Minus 17,9 Grad

In Lagen unter 1000 Metern war es am kältesten in Welschenrohr, 30 Kilometer Luftlinie, südlich von Basel. Dort wurden auf 679 Metern Höhe minus 17,9 Grad gemessen. Allerdings: Damit wurden keine Rekorde gebrochen.

Schweizer Kälterekorde

Die meisten Schweizer Kälterekorde stammen aus den 70er und 80er Jahren: Die kälteste Temperatur wurde etwa im Januar 1987 in La Brévine rund 100 Kilometer Luftlinie südwestlich von Basel gemessen: minus 41,8 Grad, laut Bundesamt für Meteorologie. In der Nacht auf Montag waren es dort minus 25,3 Grad. (dpa)