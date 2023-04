Bluttat in Kreuzlingen: Ein 52-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag, 14. April, vor einem Haus an der Romanshornerstrasse niedergeschossen worden. Der Tatverdächtige ist ein Deutscher. Der 49-jährige Mann wurde festgenommen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kam es kurz nach 14.15 Uhr an der belebten Straße in der Konstanzer Nachbarstadt zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Jüngere soll mehrmals geschossen haben, sein Opfer brach vor dem auch als Hostel genutzten Gebäude einer Immobilien- und Baufirma zusammen.

Kreuzlingen Tesla an der Tankstelle abgefackelt – Angeklagter legt drei Brände in einer Nacht Das könnte Sie auch interessieren

Opfer stirbt später im Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der schwer verletzte Mann von einem Hubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht ins Krankenhaus geflogen. Am Samstag, 15. April, gab die Kantonspolizei Thurgau durch eine Pressemitteilung bekannt, dass der 52-Jährige am Freitagabend verstorben ist.

Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau in Gewahrsam genommen werden und befindet sich seitdem in Haft. Sie stellten auch die Schusswaffe sicher. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei sicherte die Spuren am Tatort.

Mord Mordfall Barchetsee nach 15 Jahren gelöst? Verdächtiger nach Hinweisen aus „Aktenzeichen XY“ gefasst Das könnte Sie auch interessieren

Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Romanshornerstrasse wurde im Bereich des Tatortes während des Einsatzes abgesperrt. Die Feuerwehr Kreuzlingen leitete vorübergehend den Verkehr örtlich um.

Weiteres Tötungsdelikt im Thurgau

Rund zehn Kilometer vom Kreuzlinger Tatort entfernt, kam es am Freitag zu einem weiteren Tötungsdelikt im Kanton Thurgau. Wie die Schweizer Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurde in einer Wohnung in Erlen eine Frau tot aufgefunden. Kurz nach 11 Uhr wählte ein Mann den Notruf und teilte mit, dass er seine Frau tödlich verletzt habe.

Rettungskräfte und Polizei rasten daraufhin in die Neuhofstrasse, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr 42-jähriger Ehemann gilt als Tatverdächtiger und wurde inhaftiert. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.