Kreuzlingen vor 2 Stunden

Tesla an der Tankstelle abgefackelt – Angeklagter legt drei Brände in einer Nacht

An drei Stellen in Kreuzlingen brennt es in einer Novembernacht 2021. Nun steht der Feuerteufel vor Gericht. Was trieb ihn zu den Taten? Er sagt im Prozess: „In einer manischen Phase verliere ich den Bezug zur Realität.“