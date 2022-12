Auto in Flammen! Aus noch ungeklärten Gründen ist am Donnerstagmittag, 8. Dezember, auf der Autobahn A7 bei Frauenfeld ein Fahrzeug in Brand geraten. Darüber informierte die Kantonspolizei Thurgau.

Ein 31-jähriger Autofahrer war den Angaben zufolge kurz nach 11.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Winterthur unterwegs. Auf Höhe Frauenfeld bemerkte er das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte und hielt auf dem Pannenstreifen an. Unmittelbar danach quollen Rauch und Flammen aus dem Motorraum.

Der ausgebrannte Wagen. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille brannte das Auto bereits lichterloh. Die Feuerwehr Frauenfeld löschte das nicht mehr zu gebrauchende Fahrzeug. Auch der Straßenbelag sei beschädigt worden, so die Polizei weiter. Die Schadenssumme gehe in die Tausende. Verletzt wurde niemand.