Eishockey: Der Spielplan der regionalen Gruppenphase fur die neue DEL-Saison steht fest. Am 17. Dezember um 19:30 Uhr bestreiten die Kölner Haie gegen die Dusseldorfer EG das Auftaktspiel der Spielzeit 2020/21.

Die Wild Wings greifen in der Südgruppe am 20. Dezember erstmals ins Geschehen ein und bestreiten die ersten drei Spiele auswärts. Erst am Montag, 4. Januar, folgt das erste Heimspiel gegen Straubing. Die 14 Spiele gegen die Mannschaften der Nordgruppe sind noch nicht terminiert.

Die Spiele der Wild Wings in der Südgruppe

Sonntag, 20. Dezember (17 Uhr): ERC Ingolstadt – Wild Wings

Dienstag, 22. Dezember (18.30): Augsburger Panther – Wild Wings

Mittwoch, 30. Dezember (18.30): Nürnberg Ice Tigers – Wild Wings

Montag, 4. Januar (18.30): Wild Wings – Straubing Tigers

Donnerstag, 7. Januar (18.30): Adler Mannheim – Wild Wings

Sonntag, 10. Januar (14.30): Wild Wings – EHC Red Bull München

Dienstag, 12. Januar (18.30): Adler Mannheim – Wild Wings

Samstag, 16. Januar (17.30): Wild Wings – EHC Red Bull München

Dienstag, 19. Januar (18.30): ERC Ingolstadt – Wild Wings

Samstag, 23. Januar (17.30): Wild Wings – Nürnberg Ice Tigers

Montag, 25. Januar (20.30): Straubing Tigers – Wild Wings

Montag, 1. Februar (18.30): Wild Wings – Augsburger Panther

Donnerstag, 4. Februar (18.30): EHC Red Bull München – Wild Wings

Sonntag, 7. Februar (19.30): Wild Wings – Augsburger Panther

Sonntag, 14. Februar (14.30): Wild Wings – Nürnberg Ice Tigers

Mittwoch, 17. Februar (20.30): Straubing Tigers – Wild Wings

Freitag, 19. Februar (18.30): Wild Wings – Adler Mannheim

Sonntag, 21. Februar (19.30): Wild Wings – ERC Ingolstadt

Samstag, 27. Februar (17.30): Wild Wings – ERC Ingolstadt

Mittwoch, 3. März (18.30): Nürnberg Ice Tigers – Wild Wings

Montag, 8. März (18.30): Wild Wings – Straubing Tigers

Donnerstag, 11. März (18.30): Augsburger Panther – Wild Wings

Dienstag, 16. März (19.30): EHC Red Bull München – Wild Wings

Freitag, 19. März (18.30): Wild Wings – Adler Mannheim