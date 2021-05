von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Wild Wings haben einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Angreifer Alexander Karachun wechselt von der Düsseldorfer EG in den Schwarzwald.

Der 26-jährige Deutsch-Weißrusse spielte seit 2013 in Deutschland. Zunächst ging er zwei Spielzeiten für den Heilbronner EC auf Torejagd und danach eine Saison für den EHC Freiburg. In der Saison 2016/17 gab der Linksschütze für die Grizzlys Wolfsburg sein Debüt in der DEL. Nach einem Abstecher zum Zweitligisten Kassel kehrte er in die DEL zurück und wechselt nach einem Jahr in Düsseldorf nun nach Schwenningen.

Wild Wings Die ersten Tests stehen fest Das könnte Sie auch interessieren

Wild Wings-Manager Christof Kreutzer hat den vielseitigen Angreifer schon länger auf dem Zettel: „Alexander Karachun ist ein Stürmer, der immer hungrig vor dem Tor ist und auch dahin geht, wo es wehtut. Ich wollte ihn vergangene Saison schon nach Schwenningen holen, doch er hatte sich bereits für einen anderen Club entschieden. Er hat dort aber sehr gute Leistungen gebracht, sodass ich noch überzeugter davon bin, dass er gut zu den Wild Wings passen wird.“

Karachun meint zu seinem Wechsel: „Es ist natürlich schon ein sehr gutes Gefühl, wenn jemand wie Christof von einem überzeugt ist und mir helfen möchte, mich weiterzuentwickeln. Aber die gesamte Art und Weise sowie die Werte, die der Club und das Team vermitteln, haben mich letztlich überzeugt.“

Eishockey Wild Wings verpflichten Manuel Alberg Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwenninger Headcoach Niklas Sundblad freut sich, dass der Transfer zustande gekommen ist: „Alexander Karachun ist ein Stürmer, den wir schon länger beobachten. Im Grunde schon seit seiner Zeit bei den Kassel Huskies vor zwei Jahren. Er hat in Düsseldorf jetzt nochmals eine gute Entwicklung genommen und ist ein großer Power Forward, der weiß, wo das Tor steht.“

Karachun ist der vierte Neuzugang bei den Wild Wings. Zuvor hatten die Schwenninger den Schweden Patrick Lundh (Linköping HC), Manuel Alberg (RB Akademie Salzburg) und Marvin Cüpper (Krefeld Pinguine) verpflichtet.