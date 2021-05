Eishockey: Die Frage, wer zweiter Torhüter bei den Wild Wings wird, ist nach SÜDKURIER-Information so gut wie beantwortet. Marvin Cüpper von den Krefeld Pinguinen soll die Backup-Position hinter Stammtorwart Joacim Eriksson einnehmen. Der 27-Jährige stand in der Spielzeit 2020/21 bei den Krefeldern in 16 Partien zwischen den Pfosten.

Großes Interesse an Karachun

Großes Interesse haben die Schwenninger an Angreifer Alexander Karachun. Der 26-jährige Deutsch-Weißrusse trug in der Saison 2020/21 das Trikot der Düsseldorfer EG. Bei der DEG absolvierte er in diesem Jahr 36 Partien, erzielte dabei sieben Tore und gab zehn Vorlegen. In der Saison 2019/20 war Karachun Top-Scorer bei den Kassel Huskies in der DEL 2. In 51 Spielen brachte er es auf 27 Treffer und 18 Vorlagen. Ein weiterer heißer Wechsel-Kandidat bleibt Verteidiger Peter Spornberger (22) vom Zweitligisten und Kooperationspartner EHC Freiburg.

Offiziell haben die Wild Wings erst einen Neuzugang bekannt gegeben. Angreifer Patrik Lundh (Schweden/32) kommt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC in die Neckarstadt.

Die Wild Wings haben bereits die ersten Testspiele vor der Saison 2021/22 vereinbart. Die beiden ersten Vorbereitungsspiele, die feststehen, werden im schweizerischen Wil (Kanton St. Gallen) ausgetragen. Am Mittwoch, 18. August, spielen die Schwenninger gegen die ZSC Lions aus Zürich. Am Samstag, 21. August, treffen sie auf Rekordmeister HC Davos. Beide Teams spielen in der National League, der höchsten Liga bei den Eidgenossen.

Zudem nehmen die Schwenninger am Bodensee-Cup teil. Das Vierer-Turnier findet am 27./28. August in der Kreuzlinger Bodensee-Arena statt. Neben den Wild Wings spielen noch drei Teams aus der Schweiz mit: Die beiden Erstligisten SC Langnau Tigers und SC Rapperswil-Jona Lakers sowie Zweitligist HC Thurgau. Das erste Turnier-Spiel bestreiten die Schwenninger gegen den SC Langnau am Freitag, 27. August. Hier geht es darum, wer am nächsten Tag im Finale steht oder nur um Platz drei spielt.

Die Wild Wings haben gute Erinnerungen an den Bodensee-Cup. 2019 wurden sie in Kreuzlingen Turniersieger. Da das Turnier im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, fahren die Schwenninger Ende August quasi als Titelverteidiger nach Kreuzlingen.

Offizieller Trainingsauftakt für das Team von Chefcoach Niklas Sundblad ist am 26. Juli. Der Start der DEL-Saison 2021/22 ist für 9. September geplant.