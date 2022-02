von pm

Eishockey: Die Wild Wings müssen am Freitag zuhause gegen die Bietigheim Steelers auf drei Spieler verzichten. Maximilian Adam, Tyson Spink und Will Weber fallen im Derby aus. Das Trio fehlt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Am nächsten dran an einer Rückkehr auf das Eis ist Tyson Spink, dem nach einer Erkrankung für Freitag aber noch keine medizinische Freigabe vorliegt.

Bei Will Weber muss abgewartet werden, wie sich seine Corona-Infektion in den kommenden Tagen entwickelt, aber auch ein Einsatz am nächsten Dienstag (Heimspiel gegen Iserlohn) ist mehr als fraglich.

Eishockey „Um jeden Millimeter gekämpft" – Wild Wings-Trainer Christof Kreutzer lobt sein Team

Ganz bitter ist die Verletzung von Maximilian Adam. Der Linksschütze wird seinem Team mit einer Unterkörperverletzung vorerst nicht zur Verfügung stehen. „Gerade im Hinblick auf die wichtigen Spiele in den kommenden Wochen schmerzen die Ausfälle umso mehr. Aber wir werden nicht lamentieren und mit den Spielern, die fit sind, hart um die Punkte fighten“, sagt Headcoach Christof Kreutzer zur aktuellen Situation.