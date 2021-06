von unserer Sportredaktion

Eishockey: Was der SÜDKURIER bereits Anfang der Woche öffentlich machte, wird nun auch von offizieller Seite bestätigt: Maximilian Adam wechselt von den Grizzlys Wolfsburg nach Schwenningen.

Obwohl der Profi erst 23 Jahre alt ist, bringt er jede Menge DEL-Erfahrung mit an den Neckarursprung. In jeder der vergangenen sechs Spielzeiten sammelte der gebürtige Görlitzer Einsatzminuten in Deutschlands Eliteliga. Zuletzt absolvierte der Linksschütze alle 47 Spiele beim Vizemeister aus Wolfsburg.

Maximilian Adam freut sich auf die neue Saison mit den Wild Wings: „Ich komme nach Schwenningen, um für mich den endgültigen Durchbruch als Verteidiger in der DEL zu schaffen. In Schwenningen wächst etwas Großes zusammen, weshalb ich froh war, dass die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind. Die Werte und das Eishockey, das die Wild Wings verkörpern, haben mich in der letzten Saison absolut begeistert. Sportdirektor Christof Kreutzer hat mir gezeigt, wie er mit mir plant und ich will mich hier unbedingt durchsetzen.“

Kreutzer verfolgt den Weg des akribischen Arbeiters aus Weißwasser seit längerem. „Ich habe Maximilian Adam schon mehrere Jahre immer wieder beobachtet und hätte ihn eigentlich schon gerne zur letzten Saison für die Wild Wings verpflichtet, was mir nicht gelungen ist. Deshalb freue ich mich, dass es dieses Jahr doch funktioniert hat. Er besitzt viel Potenzial, welches wir hier in Schwenningen ausschöpfen werden“, sagt der Schwenninger Sportchef.

Headcoach Niklas Sundblad nennt die Vorzüge des Neuzugangs aus der Autostadt: „Bei Maximilian sprechen wir zwar von einem jungen Verteidiger, aber von einem, der für sein Alter schon viel Erfahrung hat. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, kann gut Schlittschuhlaufen und gibt unserer Defensive Qualität in der Tiefe.“