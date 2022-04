Fußball, Südbadischer Pokal, Halbfinale: Um 20.35 Uhr war es soweit – DJK Donaueschingen steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Südbadischen Pokalfinale. In einem unglaublich spannenden Elfmeterschießen setzten sich die Donaueschinger nach insgesamt 20 Elfmetern mit 8:7 durch. Zuvor hatte die DJK den favorisierten Denzlingern alles abverlangt. Über 120 Minuten bekämpften sich beide Teams, Treffer wollte jedoch keiner der beiden Mannschaften gelingen – weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung. Somit musste das Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden.

Das Elfmeterschießen im Überblick (Denzlingen beginnt):

Maurice Winkler (FCD) trifft – 0:1

Hendrik Hölzenbein (DJK) trifft – 1:1

Alexander Koberitz (FCD) verschießt – 1:1

Benedikt Ganter (DJK) trifft – 2:1

Nicolas Garcia (FCD) trifft – 2:2

Alexander Schuler (DJK) – 3:2

Jonas Preussler (FCD) trifft – 3:3

Aaron Mössner (DJK) verschießt – 3:3

Jetmir Qorraj (FCD) trifft – 3:4

Alieu Sarr (DJK) trifft – 4:4

Pave Bacelic (FCD) trifft – 4:5

Ahmet Colak (DJK) trifft – 5:5

Yannick Lawson (FCD) trifft – 5:6

Max Schneider (DJK) trifft – 6:6

Erdem Bajram (FCD) verschießt – 6:6

Tobias Wild (DJK) verschießt – 6:6

Dominik Bergedorf (FCD) trifft – 6:7

Moritz Richter (DJK) trifft – 7:7

Elias Reinhardt (FCD) verschießt – 7:7

Jonas Schwer (DJK) trifft – 8:7 – Die DJK Donaueschingen steht im südbadischen Pokalfinale. Der Jubel in Allmendshofen kennt keine Grenzen

Endspiel am 21. Mai

Das südbadische Pokalendspiel finden im Rahmen des bundesweiten „Finaltags der Amateure“ am Samstag, 21. Maim statt. Gegner der Donaueschinger ist der Oberligist SV Oberachern, der in Radolfzell gewann.