Eishockey: Dass Troy Bourke die Wild Wings verlassen und zu einem Klub in Finnland wechseln wird, hat der SÜDKURIER bereits am Donnerstag exklusiv berichtet. Nun steht auch der neue Arbeitgeber des kanadischen Stürmers fest. Bourke wird künftig das Trikot des achtfachen finnischen Meisters Oulun Kärpät tragen.

In Schwenningen absolvierte der 27-jährige Angreifer in den vergangenen zwei Jahren 86 DEL-Spiele und verbuchte insgesamt 28 Tore und 40 Vorlagen. Vor allem seine 34 Punkte in 36 Einsätzen der abgelaufenen Spielzeit weckten die Begehrlichkeiten anderer Klubs.

Bourke war 2019 von den Orlando Solar Bears aus der ECHL an den Neckarursprung gewechselt und hatte sich dort aufgrund seiner Geschwindigkeit und seines Torriechers schnell zu einem Schlüsselspieler im Team der Wild Wings entwickelt.

„Nach zwei Spielzeiten bei den Wild Wings entschied sich Troy Bourke gegen das Angebot der Wild Wings und für einen Wechsel in den hohen Norden Finnlands zum achtfachen Meister Kärpät Oulu“, bestätigte der Klub aus dem Schwarzwald den Abschied des flinken Stürmers nach Finnland. Die Schwenninger hatten dem technisch versierten Kanadier ein neues Vertragsangebot vorgelegt, das Bourke jedoch ablehnte.