Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: – FC Brigachtal – FC Schönwald 1:2 (1:2). Durch einen Eckball und später einen Freistoß (16. +20.) gerieten die Brigachtaler früh in Rückstand. Ein nicht gegebenes Abseitstor (36.) ärgerte Brigachtal. Viel Ballbesitz für die Gastgeber in Durchgang zwei. Diesen nutzten sie aber nicht und blieben vor dem Tor zu harmlos. Zwei Standards entschieden die Partie. Tore: 0:1 (16.) Hilser, 0:2 (20.) Storz, 1:2 (36.) Henseleit, ZS: 70, Gelb-Rot: (85.) Schönwald, SR: Andre Cellier.

SV Überauchen – FC Kappel 0:1 (0:0). Im ersten Durchgang neutralisierten sich die Mannschaften weitestgehend und fanden vor den Toren die entscheidenden Lücken nicht. Im zweiten abschnitt wurde es zunehmend rassiger. Acht Gelbe Karten gab es im zweiten Durchgang. Timo Cristilli brachte Kappel auf die Siegerstraße und sicherte den knappen Auswärtssieg. Tore: 0:1 (56.) Cristilli, SR: Jens Bormann.

SV Niedereschach – DJK Villingen ll 6:1 (3:1). Nach 14 Minuten ging der Gastgeber in Führung. Der Ausgleich der Gäste folgte dann in Minute 20. Auf einem schweren Platz spielten die Gastgeber ihre Überlegenheit aus und erhöhten vor der Pause auf 3:1. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren stark auf und ließen den bis zuletzt kämpfenden Gästen nicht allzu viele Chancen. Beide Mannschaften hätten das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Tore: 1:0 + 3:1 + 5:1 (14. + 41. + 63.) Kaiser, 1:1 (20.) Rehm, 2:1 (36.) Figl, 4:1 (54.) Herbst, 6:1 (89.) Wöhrle; ZS: 150; SR: Sven Pacher.

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SG Buchenberg/Neuhausen 3:2 (0:2). In den ersten zehn Minuten hatten die Gastgeber zwei Großchancen. In Halbzeit eins war die SG Buchenberg die bessere Mannschaft und nutzte die Chancen. Zweimal traf Julian Lelle. Im zweiten Spielabschnitt drehten die Gastgeber auf und rissen mit schönen Toren das Ruder herum. Der 2:2 Ausgleichstreffer per direktem Freistoß aus 20 Metern, oder eine Direktabnahme aus der Luft zum 3:2, machen das Tor des Tages unter sich aus. Tore: 0:1 + 0:2 (11. + 38.) Lelle, 1:2 (57.) Klausmann, 2:2 (64.) Waldvogel, 3:2 (71.) Romeo, Gelb-Rot: (89.) SG Buchenberg/Neuhausen, Z:430. SR: Benedikt Fleig

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Fischbach 3:0 (1:0). Die SG Vöhrenbach begann dominant. Die ersatzgeschwächten Gäste taten sich sehr schwer. Früh fiel die 1:0-Führung. Trotz phasenweise etwas mehr Ballbesitz für die Gäste, war Fischbach im ersten Durchgang nie drückend. Zwei Konter, veredelt durch Doppeltorschütze Marcel Schmidt, sorgten für den 3:0-Endstand. In Halbzeit zwei agierten die Gastgeber gut strukturiert. Tore: 1:0 (15.) Weißer, 2:0 + 3:0 (72. + 75.) Schmidt, ZS: 150; SR: Zdravko Markovic.

NKHaiduk VS – VfB Villingen 0:1 (0:0). Es war ein ausgeglichenes Spiel, welches eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Die erste Halbzeit ging spielerisch an die Heimmannschaft, die zweite an die Gäste. Es gab einige Torchancen für beide Mannschaften, doch zwingend waren diese nicht. Das Tor des Tages erzielte Dragan Jovanovic in der 88. Minute. Per direktem Freistoß schoss er seine Mannschaft zum glücklichen Auswärtssieg. Tore: 0:1 (88.) D. Jovanovic, Zuschauer: 50, Schiedsrichter: Frank Bugiel.