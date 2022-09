(jsi/sk) VfB Villingen – SG Buchenberg/Neuhausen 6:1 (2:0). Nach der Auftaktniederlage gegen Kappel fuhr der VfB gegen Buchenberg/Neuhausen einen deutlichen Sieg ein. Spielertrainer Adem Sari nahm gleich mehrere Änderungen in der Startelf vor, seine Mannschaft trat von Beginn an konzentriert auf. Das 1:0 durch Furkan Sari (12.) wurde zum Dosenöffner, es folgten unter anderem vier Treffer des Spielertrainers. Tore: 1:0 (12.) Furkan Sari, 2:0 (31.) Adem Sari, 3:0 (55.) Adem Sari, 4:0 (65.) Ali Sari, 5:0 (66.) Adem Sari, 6:0 (83.) Adem Sari, 6:1 (84.) Marcel Bradula. ZS: 100. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SG Dauchingen/Weilersbach – FC Kappel 7:0 (2:0). Die SG-Kicker ließen es im Derby krachen. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Tom Zepf den Torreigen eröffnete. Zepf legte nach (32.). Er war es auch, der Mitte der zweiten Halbzeit für das 3:0 sorgte (65.). Spätestens jetzt war der Widerstand der Kappeler gebrochen. Nils Maier netzte zum 4:0 ein (70.), Manuel Federl (74.) besorgte den fünften Treffer. Eine Zeigerumdrehung später unterlief Benjamin Jobst ein Eigentor. Den Endstand zum 7:0 markierte Mika Geiger (80.). Tore: 1:0 (27.) Zepf, 2:0 (32.) Zepf, 3:0 (65.) Zepf, 4:0 (70.) Maier, 5:0 (74.) Federl, 6:0 (75. ET) Jobst, 7:0 (80.) Geiger. SR: Asim Huremovic (Villingen).

FV/DJK St. Georgen – SG Fischbach/Weiler 6:1 (4:0). Dragan Jovanovic brachte die Gastgeber nach zehn Minuten in Front. Gianvito Romeo erhöhte in der 26. Minute. Die SG-Kicker bekamen keinen Zugriff. Manuel Passarella netzte zum 3:0 (37.) ein, danach wusste sich David Bradula nur mit einem Foul im Strafraum zu helfen. Luca Crudo traf vom Punkt zum 4:0. In der 64. Minute war dann aber Nico Rapp im gegnerischen Strafraum gelegt worden. Nico Tranzer münzte den Elfer in den Ehrentreffer um. Tore: 1:0 (10.) Jovanovic, 2:0 (26.) Romeo, 3:0 (37.) M. Passarella, 4:0 (40. Elfm.) Crudo, 4:1 (64. Elfm.) Tranzer, 5:1 (80.) Gianluca Passarella, 6:1 (88.) Crudo. SR: Adnan Dracic (Villingen).

SV Obereschach – NK Hajduk VS 1:3 (0:2). Hajduk nahm verdient alle drei Zähler mit. Von Minute eins weg setzte der Gast die Hausherren mit Pressing-Fußball unter Druck. Spielertrainer Sime Fantov, selbst Torschütze, ließ zwei weitere Chancen in Hälfte eins aus. Aus der Pause kam der SVO besser raus, in dieser Phase gelang der Anschlusstreffer. Mit dem 1:3 war dann aber der Deckel drauf. Bitter für Hajduk: Nach einem Ballverlust sah Kapitän Ivica Jozinovic die Ampelkarte, er fehlt nun gegen St. Georgen. Tore: 0:1 (2.) Tomislav Peric, 0:2 (44.) Fantov, 1:2 (49.) Roman Riegger, 1:3 (62.) Joel Labriola. ZS: 150. SR: Stephen Loum.

FC Schönwald – SV Niedereschach 4:1 (3:0). In der Partie gegen Niedereschach brauchte es gerade einmal drei Minuten, ehe Kevin Pfau auf 1:0 für Schönwald stellte. Das 2:0 in Minute fünf gab noch mehr Sicherheit. Niedereschach steckte nicht auf, Max Lorse (75.) gelang immerhin ein Tor. Allerdings musste man zuvor auch noch einen weiteren Gegentreffer (63.) schlucken. Tore: 1:0 (3.) Pfau, 2:0 (5.) Marius Storz, 3:0 (45.+2) Pfau, 4:0 (63.) Jörg Ringwald, 4:1 (75.) Lorse. ZS: 170. SR: Yannick Erath (Villingen).

SG Mönchweiler/Peterzell – FC Tannheim 0:0 (0:0). Der Aufsteiger und die Tannheimer trennten sich torlos. Näher am Dreier waren aber die Gastgeber, die hundertprozentige Gelegenheiten ungenutzt ließen. So durfte sich Tannheim über einen glücklichen Punkt freuen. ZS: 150. SR: Dracic (Villingen).