Basketball, ProA: Uni Baskets Paderborn – wiha Panthers Schwenningen 81:74 (24:16, 20:15, 19:23, 18:20). „Einen, vielleicht zwei Siege benötigen wir noch für die Playoffs“, hatte Alen Velcic vor der Gastpartie bei den Uni Baskets vorgerechnet. Einen Haken hinter diese Rechnung konnte der Panthers-Coach nach der verdienten Niederlage in Paderborn nicht machen.

Nicht einmal drei Minuten dauerte es im ersten Viertel, bis Velcic die erste Auszeit nahm. Grund dafür war ein schwacher Start seiner Mannschaft, die mit 0:7 in Rückstand geriet. Vor allem offensiv boten die Gäste in den ersten zehn Minuten einen schwachen Auftritt. Nach einem auf beiden Seiten fehlerbehafteten ersten Viertel führten die Gastgeber mit 24:16.

Besser wurde es im zweiten Abschnitt aus Sicht der Panthers nicht. Die Neckarstädter hatten sowohl bei den Rebounds als auch in der Verteidigung der Dreier große Probleme. Zudem schickten sie die Uni Baskets häufig an die Freiwurflinie. In der Offensive war wenig zu sehen von der flüssigen Ballbewegung, die die Panthers drei Tage vorher in Nürnberg zeigten, zudem war die Freiwurfquote ganz schwach. Folgerichtig zogen die Hausherren zur Halbzeit auf 44:31 davon.

Zwar begann die zweite Hälfte aus Schwenninger Sicht mit der Verletzung von Point Guard Nate Britt denkbar schlecht, danach hatten die Panthers jedoch eine gute Phase. Mit einer kleinen Aufstellung kam das Velcic-Team wieder bis auf sechs Punkte heran. Weil aber die gewohnte Spielerrotation durch eine hohe Foulbelastung durcheinander geriet und die Panthers vorne weiterhin fahrig agierten, kam die Schwenninger Aufholjagd zum Erliegen. Mit 63:54 ging es ins Schlussviertel.

In diesem verteidigten die Uni Baskets um den überragenden Spielmacher Drew Cushingberry ihren Vorsprung souverän. Die Hausherren wiesen eine sehr gute Dreierquote auf und zogen immer wieder Fouls. Das Schwenninger Problem lag aber vielmehr in der Offensive, mit der die Gäste über weite Strecken keine Lösungen fanden. Zwar kamen die Panthers in der Schlussphase nochmal auf vier Punkte heran, verloren am Ende jedoch verdient mit 74:81.