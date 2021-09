von unserer Sportredaktion

Eishockey: Was sich bereits in der letzten Woche anbahnte, ist nun Gewissheit. Die Schwenninger Wild Wings nehmen den 18-jährigen Philip Feist unter Vertrag, nachdem dieser schon beim Bodensee Cup als Tryout-Spieler seine ersten Einsätze für die Neckarstädter absolvierte. Nachdem nun auch die letzten Vertragsmodalitäten geklärt wurden, ist der Linksschütze ab sofort fester Bestandteil im Team von Schwenningens Chefcoach Niklas Sundblad.

„Ich empfinde es als Riesenchance, in solch einem Alter als Profi in der DEL zu spielen. Es ist mit großer Vorfreude auf die Mannschaft verbunden und darauf, vor diesen fantastischen Fans zu spielen. Die Förderlizenz ermöglicht mir hoffentlich viel Spielpraxis, was in meinem Alter sehr wichtig ist,“ sagt der Flügelstürmer zu seiner Perspektive. Seinen Platz in der DEL will sich Feist mit harter Arbeit, viel Tempo sowie einer aktiven und aggressiven Spielweise erobern.

Für Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer ist die Verpflichtung des gebürtigen Duisburgers ein Transfer mit Perspektive. „Den Vertrag haben wir bewusst langfristig angelegt, um Philip die nötige Zeit zu geben, um seine Entwicklung bei uns bestmöglich zu gestalten. Wir glauben an ihn und seine Fähigkeiten.“

Niklas Sundblad kommentiert die Verpflichtung so: „Philip Feist ist ein junger Spieler mit gutem Spielverständnis und einer feinen Technik. Sein Potenzial ist groß. Jetzt heißt es für ihn, hart zu arbeiten, dann hat er eine gute Chance, sich in der Liga durchzusetzen.“