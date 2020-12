Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Der FV St. Georgen hat offensichtlich Großes vor. Die Bergstädter angelten sich ein Spielertrainer-Trio vom FC 08 Villingen. Manuel Passarella, Alexander German und Luca Crudo wechseln im Sommer nach St. Georgen. Alle drei gehören aktuell zum Verbandsliga-Kader der Villinger U 23. Sie hatten auch großen Anteil, dass die Villinger Reserve vergangene Saison souverän den Landesliga-Meistertitel gewann. Vom Verbandsligisten geht es nun im kommenden Sommer vier Spielklassen tiefer in die Kreisliga B. Das Trio hat beim FV/DJK St. Georgen einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Alle drei wohnen in St. Georgen. Passarella und Crudo spielten bereits in ihrer Jugend für den FV/DJK, bevor sie zum FC 08 Villingen wechselten. Der Sohn von German spielt derzeit im Nachwuchs der St. Georgener. Der FV/DJK teilte mit, dass das Trio mit einem schlüssigen Konzept die Vereinsführung überzeugt habe und auch finanziell den Bergstädtern entgegen gekommen sei. Crudo, Passarella und German gehe es vor allem darum, die junge St. Georgener Mannschaft weiterzubringen. Dass der B-Ligist durch die höherklassige Verstärkung aus Villingen in der kommenden Saison ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die Kreisliga A sein wird, dürfte jedem Fußballkenner im Schwarzwald klar sein. Obwohl keiner aus dem Trio bislang als Trainer tätig war, werden sie genügend Erfahrung und Qualität als Spieler mitbringen, um dies zu kompensieren.

Die St. Georgener gaben an, dass es zu diesem Schritt erst gekommen sei, da die Vertragsverlängerung mit dem aktuellen Trainerduo Marco und Marcel Tümpel gescheitert war.

In der laufenden Verbandsliga-Saison absolvierten Luca Crudo, Alex German und Manuel Passarella jeweils sieben Partien für Villingen. German erzielte dabei zwei Treffer, Crudo und Passarella jeweils einen.