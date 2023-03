Eishockey: (sk/pm) Nun ist es offiziell: Der bisherige Sportdirektor Christof Kreutzer verlässt Schwenningen. Dies gaben die Wild Wings am Samstag bekannt. Was der SÜDKURIER bereits vor neun Tagen berichtet hatte, wurde zudem von Kreutzers neuem Arbeitgeber bestätigt: Der Rheinländer wird sportlicher Leiter bei den Augsburger Panther.

Die Wild Wings führten in ihrer Pressemitteilung an, dass der 55-Jährige bis zuletzt akribisch für die Schwenninger Ziele gearbeitet habe. Weiter heißt es: „Beide Parteien haben sich in guten und fairen Gesprächen auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses verständigt.“

Kreutzer meinte nach seinem Abschied: „Ich möchte mich bei allen in der Organisation und natürlich den großartigen Fans für drei ereignisreiche wie intensive Jahre bedanken, in denen ich erleben durfte, wie viel Herzblut in diesem Club steckt. Nun freue ich mich auf meine neuen Aufgaben, werde den Weg der Wild Wings aber natürlich weiterhin mitverfolgen. Ich sehe das Team sehr gut aufgestellt, und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Wild Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner betonte, wie angenehm die Zusammenarbeit mit Kreutzer in den vergangenen Monaten verlaufen sei und unterstreicht dies nochmals: „Wir haben schnell einen gemeinsamen Weg gefunden und konnten so sehr produktiv miteinander agieren. Deshalb kann ich mich im Namen der Wild Wings nur bei Christof für sein Engagement bedanken. Ihm und seiner Familie wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“