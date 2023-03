Schwenningen unterliegt gegen Kölner Haie mit 2:3. Von den Nürnberg Ice Tigers gibt es keine Schützenhilfe. Das letzte Spiel am Sonntag hat damit nur noch statistischen Wert.

Es war angerichtet an diesem Freitagabend in einer mit 5135 Zuschauern voll besetzten Helios-Arena. Die Spannung in diesem letzten Hauptrunden-Heimspiel war ebenso greifbar wie die Gänsehaut angesichts der prickelnden Stimmung. Für die Wild Wings