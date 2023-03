Skicross vor 11 Stunden

Nach dem siebten Platz bei der WM ist die Saison für Daniela Maier nun vorbei: „Es war enttäuschend“

Furtwangerin Daniela Maier spricht über die Weltmeisterschaft in Georgien und warum sie nicht zufrieden war mit dem Resultat. Am Freitag wurde die Skicrosserin außerdem am Knie operiert und muss ihre Saison nun beenden.