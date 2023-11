Fußball/Schönwald: Ein besonderes Fußballspiel steigt am Sonntag, 10. Dezember, auf dem Sportplatz in Schönwald. Für den Schönwälder Fußballer, der sich am 7. Oktober beim Kreisliga-Spiel in Villingen schwer verletzte, organisiert sein Heimatverein, allen voran Trainer Mario Ketterer, ein Benefiz-Spiel. Auf dem Sportgelände Schönwald kicken die FC 08 Villingen-Allstars und der FC Schönwald für einen guten Zweck.

Prominentester Spieler bei den Allstars ist Kai Brücker, der erst vor wenigen Tagen mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken den FC Bayern München sensationell aus dem DFB-Pokal geworfen hat. Martin Braun, langjähriger Profi beim Sportclub Freiburg und aktueller Chefcoach des Regionalligisten TSG Balingen, wird als Trainer der Mannschaft fungieren.

Zum Allstars-Team gehört auch Mario Ketterer, ebenfalls Ex-Profi und mehrere Jahre Spieler bei den Villingern. Weitere frühere und aktive Nullachter in der Mannschaft sind Tevfik Ceylan, Jago Maric, Dragan Ovuka, Frederick Bruno und Nedzad Plavci.

Das Benefizspiel wird um 14.30 Uhr angepfiffen. Geleitet wird die Partie vom Regionalliga-Schiedsrichter des FC Schönwald, Jürgen Schätzle. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Hier hoffen natürlich alle Beteiligten, dass für den verletzten Spieler durch eine große Zuschauerzahl zugleich eine große Summe zusammenkommt.

Die Idee für dieses Spiel kam Mario Ketterer und FC 08 Villingens Kapitän Tevfik Ceylan. „Es gibt von vielen Zuspruch und Genesungswünsche für unseren Spieler. Vielleicht können wir durch dieses Spiel dazu beitragen, dass sich viele davon auch direkt sehen“, so Ketterer. Er selbst rechnet schmunzelnd mit „einem tollen Fußballfest bei schlechtem Wetter.“

Ketterer ist weiterhin im ständigen Austausch mit den Eltern des verletzten Spielers und kann Erfreuliches berichten: „Er ist auf einem guten Weg und macht große Fortschritte. Er liegt nicht mehr auf der Intensivstation, benötigt auch kein Beatmungsgerät mehr und ist bei Bewusstsein.“ Vielleicht kann das Benefizspiel in vier Wochen dazu beitragen, dass es bei dem Schönwälder Fußballer weiter aufwärts geht.