Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Backnang 2:0 (1:0). – Ohne gelernte Stürmer mussten die Nullachter am Samstagnachmittag gegen den Tabellenführer aus Backnang ran. Knapp 500 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit zwei Mannschaften, die darauf bedacht waren, in der Defensive gut zu stehen.

Villingen kam dennoch zu einigen Möglichkeiten. In der 38. Spielminute gingen die Einheimischen dann verdientermaßen in Front. Thomas Kunz netzte nach einem Pass von Erich Sautner gegen Torwart Marcel Knauss aus 16 Meter erfolgreich ein.

Villinger kontern clever die Verteidigung der Gäste

So mussten in der zweiten Halbzeit die TSG hinten mehr und mehr aufmachen. Diese konnten die cleveren Nullachter, die hinten sehr gut standen, ausnutzen. In der 78. Minute markierte der eingewechselte Volkan Bak nach Zuspiel von Mokthar Boulachab das 2:0.

Die Villinger schaukelten den Vorsprung dann über die Zeit. „Das war ein schweres Spiel für uns, ich bin über die drei Punkte sehr froh. Backnang hat gezeigt, warum es Erster ist. Wir haben in der zweiten Halbzeit aber extrem gut verteidigt und so ging in Summe der Sieg in Ordnung“, sagte Trainer Marcel Yahyaijan.

Sportvorstand an Corona erkrankt

Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan konnte den Sieg nicht in der MS Technologie-Arena erleben. Er musste aufgrund eines positiven Coronatests zu Hause in Quarantäne bleiben. Laut eigener Aussage ist Yahyaijan doppelt geimpft, wurde jetzt dennoch positiv getestet. Er zeigt auch Symptome wie den Verlust des Geschmackssinn.

Am Mittwoch, 19 Uhr, empfängt der FC 08 Villingen die Stuttgarter Kickers zum Nachholspiel. „Da wollen wir nachlegen, jetzt steht aber erst einmal die Regeneration im Vordergrund“, so Marcel Yahyaijan. Sollten die Villinger auch dieses Nachholspiel gewinnen, könnten sie sich in der Tat ganz oben in der Tabelle festsetzen.

FC 08 Villingen: Hoxha, Chiurazzi, Ovuka, Busam (61. Bak), Tadic (88. Effinger), Rama-Bitterfeld (46. Mbem-Som Nyamsi), Kunz, Bruno, Albrecht, Boulachab, Sautner (85. Heiligenstein). – Tore: 1:0 (38.) Kunz, 2:0 (78.) Bak. – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 500.