Fußball: Fabio Chiurazzi wechselt vom Verbandsligisten FC 08 Villingen II zum Landesligisten FC Bad Dürrheim. „Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir sind froh, so einen charakterlich starken Spieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen,“ sagt der 1. Vorstand der Kurstädter, Benjamin Wildgruber. „Fabio passt sehr gut zu unserer Spielweise und kann unsere jungen Spieler mit seiner Einstellung und Erfahrung weiterentwickeln,“ so Wildgruber weiter. Chiurazzi wird künftig bei den Bad Dürrheimern als spielender Co-Trainer fungieren.

Mit dem Trainerteam um Cheftrainer Enrique Blanco wurde bereits um weitere zwei Jahre verlängert. Christoph Raithel fungiert als Co- und Torhütertrainer und auch Klaus Müller bleibt als Co-Trainer. Ralf Rosenthal wird als Torhütertrainer mit Raithel das Training übernehmen. Massimo Verratti bleibt Trainer der 2. Mannschaft. Wildgruber: „Wir haben uns bewusst breiter in der sportlichen Leitung aufgestellt und können so den Aufgabenbereich besser abdecken.“ Das sportliche Gremium bilden: Thomas Losch (Spielausschussvorsitzender), Wolfgang Reichmann (stellv. Spielausschuss), Enrique Blanco, Christoph Raithel, Jeremias Fischerkeller, Massimo Verratti und Klaus Müller.

Bis auf die Abgänge von Loris Castelli (FC Furtwangen), Marco Lenti (FV/DJK St. Georgen/beide beruflich bedingt) und Jonas Schwer (Co-Trainer DJK Donaueschingen) bleibt der Kader der Kurstädter zusammen. Es sind noch zwei weitere Neuzugänge geplant, von denen in den nächsten zwei Wochen die Zusage kommen soll.

Der aktuelle Bad Dürrrheimer Kader für die neue Saison:

Tor: Moritz Karcher, Patrick Baum, Yannis Tränkner

Feld: Roman Rudenko, Isa Sabunco, Fabio Chiurazzi, Dimitri Bärwald, Jeremias Fischkeller, Tijan Jallow, Fabrice Fleig, Emre Karademir, Stefano Campisciano, Mark Pintyak, Mike Tabler, Enriquo Vitacca, Almami Camara, Dai Rexhaj, Luis Richter, Dennis Ank, Yago Blanco, Günter Lindemann, Arthur Uferov, Fabrice Siramy