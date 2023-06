Fußball-Oberliga: (pm) Der FC 08 Villingen holt mit Marcel Sökler vom Regionalligisten SGV Freiberg einen hochkarätigen Stürmer in die MS Technologie-Arena. Der 32-jährige Torjäger unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison.

„Wenn man die Historie seiner Karriere betrachtet, weiß man, was für ein toller Spieler Marcel ist“, verweist FC 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis auf die bekannte Torgefährlichkeit von Sökler. In der Regionalliga Südwest erzielte der 1,87 Meter große, beidfüßige Angreifer in der abgelaufenen Saison neun Treffer. Zuvor war er in der Oberliga Baden-Württemberg für verschiedene Clubs ein Torgarant. In der Meistersaison der Freiberger 2021/2022 erzielte Sökler beachtliche 30 Oberliga-Treffer und vier weitere Tore im württembergischen Pokal. Insgesamt hat Sökler für Freiberg in 187 Spielen 140 Mal getroffen.

„Marcel ist ein Spieler, den man sich in jeder Mannschaft wünscht. Er macht selbst aus einer Halbchance ein Tor“, schwärmt Stogiannidis vom Neuzugang. Schon vor seinen zwei Freiberger Jahren war Sökler „Mister Zuverlässig“ in Sachen Torausbeute – sei es für den VFB Stuttgart II, den 1. FC Saarbrücken oder Waldhof Mannheim. Insgesamt hat Marcel Sökler bisher über 100 Tore in der Oberliga und 47 Treffer in der Regionalliga erzielt.

„Marcel ist für uns ein echter Zielspieler“, lobt Stogiannidis den 32-jährigen, der gerade eben seinen Vertrag beim SGV Freiberg im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hat. Somit war die Bahn frei für den Weg in den Schwarzwald. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Villingen. Die offenen und ehrlichen Gespräche mit Denis Stogiannidis haben mich dazu bewogen, mich für den FC 08 zu entscheiden“, sagt Sökler, der es künftig von seinem Wohnort Nagold nicht weit in den Villinger Friedengrund haben wird.

Neuer Trainer in dieser Woche?

Die wichtigste Personalie ist allerdings noch nicht geklärt bei den Villingern: Die Trainerfrage. Die Nullachter hoffen, dass sie noch in dieser Woche einen neuen Chefcoach für die Oberliga-Mannschaft präsentieren können. Es drängt, denn am kommenden Montag, 3. Juli, beginnt die Vorbereitung bei den Villingern.