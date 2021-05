von unserer Sportredaktion

Eishockey: Grund zur Freude hatte am Sonntag Wild Wings-Torhüter Joacim Eriksson. Der Schwede, der seine erste Saison in Deutschland spielte, wurde zum DEL-Torhüter des Jahres gewählt. Die Wahl erfolgte durch Stimmen der sportlich Verantwortlichen der 14 Klubs in der Deutschen Eishockey Liga. Eriksson zeigte in der Saison 2020/21 in zahlreichen Spielen überragende Leistungen.

DEL-Spieler des Jahres wurde Marcel Noebels von den Eisbären Berlin. Als Verteidiger des Jahres wurde der Straubinger Marcel Brandt und als Trainer des Jahres Thomas Popiesch von den Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgezeichnet. In der Kategorie Rookie des Jahres hatte der Mannheimer Florian Elias die Nase vorn.