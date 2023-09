Radsport: Der Schweizer Marcel Wyss holte sich wie auch schon im Vorjahr den Gesamtsieg beim diesjährigen Riderman in Bad Dürrheim. Er verwies nach 5:44,45 Stunden Gesamtfahrzeit über drei Etappen und 235 gefahrenen Kilometern Moritz Palm vom Team Strassacker und dessen Teamkollegen Moritz Beinlich auf die Plätze dahinter. Schnellste Frau war die Polin Alina Mylka mit 6:22,25 Stunden.

Es war ein spannender Rennsonntag in Bad Dürrheim, nachdem Marcel Wyss nach den ersten beiden Etappen in Führung gelegen hatte. Moritz Palm gab mit seinem Team die Marschroute klar vor: „Wir traten heute nicht an, um zweiter oder dritter zu werden, wir wollten gewinnen“, so der Sieger vom dritten Etappenrennen am Sonntag. „Wir fuhren Attacke um Attacke, und nach der gefühlt dreißigsten hat es dann geklappt“, resümiert der Gesamtzweite des Riderman. „Dann hieß es Kopf runter und Vollgas, dass ich dann allerdings eine 60 Kilometer lange Solofahrt durchziehen würde, mit dem hätte ich nicht gerechnet.“

Der Schweizer Marcel Wyss hatte eine andere Strategie. „Es war nie unser Ziel, den Moritz einzuholen, dennoch wollten wir immer auf Schlagdistanz bleiben, schließlich war mein Vorsprung nach zwei Etappen nicht der größte“, erklärt der Schweizer. Mit Anspielung auf die Teamfarben seines schärfsten Konkurrenten meinte er in seinem Schweizer Humor und einem Lachen: „Die Blauen haben uns heute alles abverlangt.“ Und ergänzt: „Am Samstag war ihre Taktik nicht gut, aber heute haben sie alles richtig gemacht.“ Wyss hatte nach den drei Etappen eine Gesamtfahrzeit von 5:45 Stunden und siegte mit gerade mal 22 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Bei den Frauen siegte die Polin Alina Mylka, die zudem auch alle drei Etappen für sich entscheiden konnte. Mylka erreichte nach einer Gesamtfahrzeit von 6:22 Stunden das Ziel. Auf den Plätzen zwei und drei folgten jeweils Julia Arnegger (CM Bikepoint Racing) mit 9:35 Minuten Rückstand und die Schweizerin Jutta Stienen mit 11:42 Minuten Rückstand auf die Siegerin.

Der Sieg in der parallel ausgetragenen Radbundesliga der Frauen ging an Katharina Fox. Sie war am Samstag noch bei der Rad-EM im niederländischen Drenthe und kam erst am Sonntagmorgen gegen drei Uhr in Bad Dürrheim an. Dennoch hatte sie gestern die besten Beine in ihrer Konkurrenz und gewann das Rennen über die 81 Kilometer und gleichzeitig auch den Gesamtsieg in der Rad Bundesliga der Frauen. „Es war schon etwas hart das Wochenende, ich freue mich aber sehr über den Sieg hier in Bad Dürrheim“, so Fox direkt nach Zielankunft.

Ihrem Freund Moritz Palm drückte sie danach die Daumen; als sie erfuhr, dass er beim Rennen der Rider Männer am Sonntag in Führung lag und noch Chancen auf den Gesamtsieg hatte. Mit breitem Grinsen waren auch die Sauser-Brüder und Veranstalter Rik und Kai anzutreffen. Die Tausender-Marke am Sonntag wurde um 18 Fahrer geknackt. Am Samstag hatten sie 715 Anmeldungen, beim Einzelzeitfahren 750.