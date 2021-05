von unserer Sportredaktion

Eishockey: Christopher Fischer trägt in der kommenden Saison das Trikot der Heilbronner Falken. Der 33-jährige Verteidiger hatte bei den Schwenninger Wild Wings keinen Vertrag mehr erhalten und wechselt nun in die DEL 2. Er unterschrieb bei den Falken einen Zwei-Jahres-Vertrag. Dies gaben die Heilbronner am Freitag bekannt.

Fischer spielte von 2019 bis 2021 bei den Wild Wings. In dieser Zeit absolvierte er 89 von 90 möglichen Spielen. In Heilbronn ist der gebürtige Heidelberger kein Unbekannter. Er absolvierte zwischen 2005 bis 2009 insgesamt 95 Pflichtspiele für die Falken, als er drei Jahre bei den Adler Mannheim als Förderlizenzspieler unter Vertrag stand.

Der 33-Jährige meinte zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in der DEL 2 und habe tolle Erinnerungen an Heilbronn. Die Nähe zu meiner Heimat und die Tatsache, für eine Eishockey-begeisterte Stadt spielen zu dürfen, haben mir die Entscheidung leicht gemacht.“

Ramage-Wechsel offiziell

Die Wild Wings gaben am Freitag offiziell die Verpflichtung von John Ramage bekannt. Der SÜDKURIER hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass der 30-jährige Verteidiger vom Deutschen Meister Eisbären Berlin nach Schwenningen wechseln wird.

„In den vergangenen zwei Jahren habe ich den Weg der Wild Wings verfolgt und mir hat sehr imponiert, welche Richtung in Schwenningen eingeschlagen wurde. Ich möchte nun ein Teil davon sein und bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren extrem wettbewerbsfähig sein werden“, so Ramage zu seinem Wechsel in die Neckarstadt.

Wild Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer sieht im U20-Weltmeister von 2010 einen Spieler mit hoher Qualität für die Defensive der Wild Wings: „Mit John bekommen wir einen ausgezeichneten Zwei-Wege-Verteidiger. Er ist ein Siegertyp und das ist genau das, was wir in Schwenningen brauchen.“