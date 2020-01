von pm

Eishockey: Simon Danner hat die Schwenninger Wild Wings um Auflösung seines noch laufenden Vertrages gebeten, um für seinen Heimatverein EHC Freiburg spielen zu können. Für die Verantwortlichen der Wild Wings stand dem nichts entgegen, gerade weil sich für Simon Danner die Möglichkeit auf einen Folgevertrag bei den Breisgauern geboten hat. Deshalb entsprachen sie dem Wunsch des 33-jährigen, der ab sofort bei den Wölfen aus Freiburg auflaufen wird.

Danner trug seit der Saison 2014/15 das Trikot der Wild Wings und absolvierte insgesamt 249 Spiele für die Neckarstädter. Dabei erzielte der Rechtsschütze 40 Tore und gab 47 Vorlagen. Zudem lief er in drei Spielzeiten als Assistenzkapitän auf und hatte in der vergangenen Saison das Kapitänsamt inne. Aufgrund seiner flexiblen Fähigkeiten kam der gelernte Stürmer auch immer wieder in der Verteidigung zum Einsatz. Simon Danner hat sich zu jeder Zeit bei den Schwenninger Wild Wings im vollen Umfang mit dem Team, der Organisation und dem Umfeld identifiziert und stets, sowohl auf als auch neben dem Eis, alles für den Klub gegeben. Damit hat er sich als eine der Identifikationsfiguren des Schwenninger Eishockeys der letzten Jahre etabliert.

In dieser Spielzeit kämpfte er sich nach langer Verletzungspause zurück und absolvierte im Januar noch drei Spiele für die Wild Wings und setzt nun seine Karriere in Freiburg fort.