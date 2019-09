Schwenningen vor 1 Stunde

Kyle Sonnenburg kehrt zu den Schwenninger Wild Wings zurück

Ein alter Bekannter wird künftig wieder für die Schwenninger Wild Wings am Puck sein. Nach den Verletzungen von gleich zwei Verteidigern kehrt Kyle Sonnenburg an den Neckarursprung zurück. Bereits am Sonntag soll er im Kader stehen.