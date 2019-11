Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Rietheim – FC Weilersbach 1:1 (1:1). Rietheim begann stark und ging schon nach vier Minuten durch einen Kopfballtreffer von Manuel Geiger in Führung. In der Folge verpasste es der Spitzenreiter, den Vorsprung auszubauen, und kassierte mit der ersten gefährlichen Aktion der Gäste den Ausgleich durch Daniel Losing. Danach war das Spiel zerfahren. Rietheim hatte weiterhin gute Chancen, am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Remis. Tore: 1:0 (4.) Geiger, 1:1 (28.) Losing. ZS: 150. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

DJK Villingen II – VfB Villingen 2:1 (1:0). In einem ausgeglichenen Stadtderby brachte Halil Gümüscay die Gastgeber nach 22 Minuten verdient in Führung. Kurz nach Wiederbeginn legte Thomas Rehm zum 2:0 nach, ehe der VfB stärker wurde. Dennis Böger leitete mit dem Anschlusstreffer die stärkste Phase der Gäste ein, die in der Folge aber mehrere Chancen auf den Ausgleich vergaben. Tore: 1:0 (22.) Gümüscay, 2:0 (49.) Rehm, 2:1 (58.) Böger. ZS: 100. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

FC Brigachtal – FC Schönwald 4:3 (1:1). In einem offenen Schlagabtausch ging Schönwald zunächst zweimal in Führung, bevor Brigachtal ausglich. Dann brachte ein Doppelschlag von Andre Weets und Marc Albrecht binnen zwei Minuten die Vorentscheidung. Mehr als der Anschusstreffer in der Schlussphase gelang starken Gästen nicht mehr. Tore: 0:1 (7.) Storz, 1:1 (12.) Bausch, 1:2 (53.) Fehrenbach, 2:2 (53.) Bausch, 3:2 (66.) Weets, 4:2 (67.) Albrecht, 4:3 (88.) ET. ZS: 140. SR: Dominik Wehrle (Kleineisenbach).

SV Überauchen – NK Hajduk VS 2:1 (0:0). Nach ausgeglichener und torloser erster Hälfte war das Schlusslicht die effizientere Mannschaft und ging durch Christian Korpok nach gut einer Stunde in Führung, ehe Ebrima Jallow nachlegte. Hajduk drängte dann auf den Anschluss, der zwar durch Ilija Jozinovic gelang, allerdings zu spät kam. Somit gewann Überauchen verdient. Tore: 1:0 (65.) Korpok, 2:0 (75.) Jallow, 2:1 (90.) Jozinovic. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Fischbach – Spfr. Neukirch 1:1 (0:1). Fischbach war zwar die spielbestimmende Mannschaft, Neukirch hielt aber mit Kampf dagegen und nutzte nach elf Minuten einen Torwartfehler zum 1:0 durch Robin Duffner. Fischbach hatte in der Folge mehr Spielanteile, spielte sich aber nur wenige klare Chancen heraus. Als Neukirch in Unterzahl geriet, erhöhten die Hausherren den Druck und kamen per Elfmeter durch Julian Stern zum verdienten Ausgleich. Fischbach hatte in der 90. Minute großes Glück, als das vermeintliche Siegtor der Gäste aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt wurde. Tore: 0:1 (11.) Duffner, 1:1 (76.) Stern (FE). ZS: 70. SR: Anton Schmider (Steinach). Gelb-Rot: Neukirch (66.).

FC Tannheim – SG Buchenberg/Neuhausen 4:5 (2:3). Buchenberg ging in einem Torfestival als verdienter Sieger hervor. Die Gäste führten zur Pause verdient mit 3:2 und schienen mit dem vierten Tor durch Dino Stogiannidis anfangs der zweiten Hälfte alles klar gemacht zu haben, ehe Tannheim aufdrehte und das Spiel wieder spannend gestaltete. Felix Obergfell sorgte aber mit dem 3:5 kurz vor dem Ende für die Vorentscheidung. Christian Scheu traf dreifach für die Gastgeber. Tore: 1:0 (7.) Ferdinand Schmid, 1:1 (11.) Armin Laufer, 1:2 (27.) Laufer, 1:3 (30.) Michael Klausmann, 2:3 (43.) Scheu, 2:4 (53.) Stogiannidis, 3:4 (79.) Scheu, 3:5 (81.) Obergfell, 4:5 (90.+1) Scheu. ZS: 155. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

FC Kappel – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:0 (1:0). Kappel hatte über das gesamte Spiel hinweg mehr Ballanteile und gewann daher verdient. Marco Rieger brachte die Hausherren nach 30 Minuten in Führung. Dann scheiterte Kappel kurz vor der Pause per Elfmeter am SG-Schlussmann Carsten Willmann, ehe dessen Pendant Marco Strack nur wenige Minuten später einen Strafstoß parierte. Nach gut einer Stunde machte Kappels Spielertrainer Kai Bommer mit dem 2:0 alles klar. Tore: 1:0 (30.) Rieger, 2:0 (60.) Bommer. ZS: 100. SR: Moritz Glaser (Brigachtal).