Tennis: Die Australian Open in Melbourne sind für Dominik Koepfer nach nur einer Partie bereits vorbei. Der 25-jährige Furtwanger unterlag in der 1. Runde des Grand-Slam-Turnieres dem spanischen Qualifikanten Pedro Martinez Portero glatt in drei Sätzen mit 3:6, 4:6 und 5:7.

Koepfer fand nie richtig ins Spiel und hatte zudem in den entscheidenden Situationen nicht das nötige Glück. Sein Gegner, aktuell die Nummer 160 der Weltrangliste, machte die Big Points. Der Schwarzwälder schlug zwar mehr Asse (10 – 3) und machte auch wenige Doppelfehler (1 – 3). Doch wenn es drauf ankam, hatte meist der Spanier die Nase vorn. Während Koepfer von sieben Break-Punkten während des gesamten Spieles nur einen nutzen konnte, gelang dies seinem Gegner bei zehn Breakmöglichkeiten vier Mal.

Bei Koepfers einzigem Break im dritten Satz hatte er direkt danach beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag die Chance zum Satzgewinn. Doch Portero wehrte den Satzball ab, entschied die nächsten Spiele für sich und ging als Sieger vom Platz.