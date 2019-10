Fußball, Südbadischer Verbandspokal: SC Lahr – FC 08 Villingen 4:0 (2:0) – Ein rabenschwarzer Tag zerstörte die Villinger Träume von der Titelverteidigung im Verbandspokal. Der Oberligist blamierte sich beim Verbandsligisten in Lahr und unterlag deutlich mit 0:4.

Bereits in der 19. Minute mussten die Nullachter den ersten Rückschlag einstecken. Durch einen Treffer von Martin Wechsle ging der Außenseiter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber erneut zu. Ousman Bojang traf zum 2:0 für Lahr. Die Villinger spielten im ersten Abschnitt weitestgehend ideenlos und fanden keine Mittel, um die gegnerische Abwehr zu knacken.

Auch im zweiten Abschnitt verteidigte Lahr clever und die Gäste aus dem Schwarzwald bissen sich die Zähne aus am Abwehrriegel des Verbandsligisten. In der Schlussphase kam es dann noch richtig bitter für die Nullachter. Per Foulelfmeter erhöhte Lahr in der 81. Minuten durch Ümit Sen auf 3:0. Der gleiche Spieler setzte fünf Minuten später noch einen drauf und legte das 4:0 nach.

FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan war stinksauer nach dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das war eine katastrophale Leistung. Da braucht man nichts schönzureden. Es war von unserer Seite von der ersten bis zur 90. Minute kein Dampf und kein Einsatz zu sehen. Wir hatten in 90 Minuten keine einzige richtige Torchance. Im Pokal kann man gegen einen unterklassigen Verein ausscheiden. Aber nicht mit einer solch desolaten Leistung.“